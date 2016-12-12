Воротар «Динамо» пообіцяв допомагати справжнім героям України, чим зможе

Максим Коваль розповів про зустріч з пораненими воїнами АТО у госпіталі

Голкіпер київського «Динамо» Максим Коваль поділився враженнями від зустрічі з воїнами АТО у головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України. Він зазначив, що йому зрозуміло, що йде війна, і дуже боляче дивитися на поранених, інформує офіційний сайт київського клубу. «Хочеться, щоб бійці скоріше одужали.



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Максим Коваль розповів про зустріч з пораненими воїнами АТО у госпіталі

Голкіпер київського «Динамо» Максим Коваль поділився враженнями від зустрічі з воїнами АТО у головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України.

Він зазначив, що йому зрозуміло, що йде війна, і дуже боляче дивитися на поранених, інформує офіційний сайт київського клубу.

«Хочеться, щоб бійці скоріше одужали. Це справжні герої, які захищають свою країну, багато віддають заради неї. Нам дуже приємно знати їх в обличчя, ми завжди будемо їх підтримувати», - сказав він.

«Головне – щоб Україна перемогла та запанував мир. Вони всі борються за це, спасибі їм велике. Це справжні герої нашого часу», - додав Коваль

За словами голкіпера, гравці відчули, що зуміли підтримати людей морально та психологічно.

«Так, коли ми стояли біля палати, було чутно, як вони сміються. Нам дуже приємно приходити та підтримувати хлопців хоч так. Ми допоможемо всім справжнім героям України, чим зможемо», - підсумував він.

Нагадаємо, футболісти «Динамо» підтримали поранених бійців АТО напередодні.

Водночас, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».