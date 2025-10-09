Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу
Аль-Вухіші, який виступає за «Аль-Ахлі» з Бенгазі, пропустив гол, який багато хто вважає незрозумілим

На 76-й хвилині гравець збірної Кабо-Верде Сідні Кабрал забив гол ударом майже від центральної лінії поля

Футбольна федерація Лівії розпочала термінове розслідування після грубої помилки воротаря Мурат аль-Вухіші, яка вплинула на результат відбірного матчу чемпіонату світу проти Кабо-Верде. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BSNSports.com.ng.

Зустріч Лівії та Кабо-Верде завершилася нічиєю 3:3. Мурат аль-Вухіші припустився помилки, яка шокувала вболівальників та керівництво команди.

Аль-Вухіші, який виступає за «Аль-Ахлі» з Бенгазі, пропустив гол, який багато хто вважає незрозумілим. На 76-й хвилині гравець збірної Кабо-Верде Сідні Кабрал забив гол ударом майже від центральної лінії.

Лівійські вболівальники висловлюють гнів та розчарування, активно обговорюючи ситуацію в соцмережах та вимагають пояснень. Багато хто запитує: чи була помилка аль-Вухіші просто випадковістю?.

У відповідь на критику Футбольна федерація Лівії пообіцяла ретельно вивчити інцидент.

Сам воротар поки не прокоментував те, що сталося.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Португалець заробив понад 550 млн. доларів у період з 2002 по 2023 рік
Роналду став першим в історії футболістом-мільярдером
Вчора, 12:09
Початок гри Україна – Хорватія о 13:30 за київським часом
Юнацька збірна України з футболу стартує на турнірі в Хорватії: де дивитися гру
Вчора, 11:26
Українські легіонери провели вдалі поєдинки у складі своїх клубів
Вікенд легіонерів збірної України з футболу: голи Зубкова, Ваната й Сватка
6 жовтня, 12:21
Суперником України в 1/8 фіналу стане збірна Іспанії
Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
6 жовтня, 09:21
У прямому ефірі гру Україна – Парагвай можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт»
Україна – Парагвай: де дивитися вирішальну гру групового етапу чемпіонату світу (U-20)
3 жовтня, 11:52
Збірна України U-20 стартувала на чемпіонаті світу 2025 з футболу перемогою над Південною Кореєю
Україна – Панама: де дивитися гру чемпіонату світу U-20 з футболу
30 вересня, 10:38
Чи відсторонить УЄФА ізраїльські футбольні команди?
УЄФА 23 вересня може відсторонити ізраїльські команди від міжнародних змагань – ЗМІ
21 вересня, 18:09
Останнім клубом 33-річного Рудька був «Чорноморець»
Ексворотар «Динамо», затриманий біля кордону, міг продовжити кар'єру в Азербайджанi – ЗМІ
19 вересня, 15:23
Суперником українок у першому кваліфікаційному раунді стала албанська «Влазнія»
Жіночий Кубок Європи: «Колос» вибув із турніру
18 вересня, 13:07

Новини

Збірна України з богатирського багатоборства здобула чотири нагороди чемпіонату світу
Збірна України з богатирського багатоборства здобула чотири нагороди чемпіонату світу
Чотири представники Росії потрапили до складів комітетів та комісій ФІФА
Чотири представники Росії потрапили до складів комітетів та комісій ФІФА
Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу
Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу
Український голкіпер потрапив до символічної збірної Євро-2025 (U-19) із футзалу
Український голкіпер потрапив до символічної збірної Євро-2025 (U-19) із футзалу
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
Перспективний український баскетболіст продовжить кар’єру в Естонії
Перспективний український баскетболіст продовжить кар’єру в Естонії

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua