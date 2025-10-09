Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу

Аль-Вухіші, який виступає за «Аль-Ахлі» з Бенгазі, пропустив гол, який багато хто вважає незрозумілим

На 76-й хвилині гравець збірної Кабо-Верде Сідні Кабрал забив гол ударом майже від центральної лінії поля

Футбольна федерація Лівії розпочала термінове розслідування після грубої помилки воротаря Мурат аль-Вухіші, яка вплинула на результат відбірного матчу чемпіонату світу проти Кабо-Верде. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BSNSports.com.ng.

Зустріч Лівії та Кабо-Верде завершилася нічиєю 3:3. Мурат аль-Вухіші припустився помилки, яка шокувала вболівальників та керівництво команди.

Аль-Вухіші, який виступає за «Аль-Ахлі» з Бенгазі, пропустив гол, який багато хто вважає незрозумілим. На 76-й хвилині гравець збірної Кабо-Верде Сідні Кабрал забив гол ударом майже від центральної лінії.

Лівійські вболівальники висловлюють гнів та розчарування, активно обговорюючи ситуацію в соцмережах та вимагають пояснень. Багато хто запитує: чи була помилка аль-Вухіші просто випадковістю?.

У відповідь на критику Футбольна федерація Лівії пообіцяла ретельно вивчити інцидент.

Сам воротар поки не прокоментував те, що сталося.

