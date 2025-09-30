Україна – Панама: де дивитися гру чемпіонату світу U-20 з футболу

Збірна України U-20 стартувала на чемпіонаті світу 2025 з футболу перемогою над Південною Кореєю

Поєдинок розпочнеться сьогодні, 30 вересня, о 23:00 за київським часом

Сьогодні, 30 вересня юнацька збірна України U-20 проведе на мундіалі в Чилі матч проти Панами. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок розпочнеться о 23:00 за київським часом.

У прямому ефірі гру Україна – Панама можна буде переглянути на каналі Суспільне Спорт і регіональних каналах Суспільного. Також поєдинок транслюватиме офіційний сайт ФІФА.

Після першого туру в групі В із трьома очками лідирують команди Парагваю та України, які перемогли Панаму (3:2) та Південну Корею (2:1) відповідно. До плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи, а також чотири із шести команд, що посядуть треті місця.

Склад юнацької збірної України U-20

Воротарі: 1. Станіслав Ванівський («Сталь» Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).

Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – «Металіст» Харків), 4. Микола Киричок («Карпати» Львів), 5. Владислав Кисіль («Понферрадіна», Іспанія), 6. Максим Мельниченко («Полісся» Житомир), 17. Максим Деркач («Тукумc 2000», Латвія), 20. Олексій Гусєв («Кудрівка»).

Півзахисники: 10. Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), 11. Данило Кревсун («Боруссія» Д, Німеччина), 7. Артур Шах («Карпати» Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко («Олександрія»), 21. Матвій Панченко («Металіст 1925» Харків), 14. Крістіан Шевченко («Вотфорд», Англія), 2. Віталій Катрич («Інгулець» Петрове), 15. Ярослав Караман («Полісся» Житомир).

Нападники: 9. Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).

Нагадаємо, збірна України U-20 стартувала на чемпіонаті світу 2025 з футболу перемогою над Південною Кореєю.

Українці швидко створили комфортну перевагу. На 13-й хвилині Синчук відкрив рахунок точним ударом з-за меж штрафного майданчика, а вже через кілька хвилин Пищур подвоїв результат.

На початку другого тайму суперники зуміли відправити м’яч у ворота, однак після перегляду VAR арбітр скасував гол через офсайд. Попри це, на 80-й хвилині Кім Мен Чжун скоротив відставання після розіграшу кутового. Утім, українська команда зуміла втримати переможний рахунок до фінального свистка.

Чемпіонат світу U-20, група B, перший тур

Південна Корея – Україна 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 хв. Синчук, 0:2 – 16 хв. Пищур, 1:2 – 80 хв. Кім Мен Чжун.