Роналду став першим в історії футболістом-мільярдером
Статки Роналду досягли $1,4 мільярда, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg
40-річний Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії. Про це інформує «Главком» з посиланням на Bloomberg.
Підписавши в червні новий контракт з «Аль-Насром», сума якого перевищує $400 млн, нападник увійшов до найбагатших спортсменів.
Статки Роналду досягли 1,4 мільярда доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, який вперше оцінює його дохід. Таким чином, португалець став першим футболістом, який досяг такого статусу.
Португалець заробив понад 550 млн. доларів у період з 2002 по 2023 рік. Він також підписав десятирічний контракт із Nike на суму майже 18 млн доларів на рік і співпрацював з такими брендами, як Armani та Castrol, що збільшило його статки більш ніж на 175 млн доларів. Його перехід до «Аль-Насру» у 2023 році приніс йому близько 200 млн доларів на рік у вигляді неоподатковуваної зарплати та бонусів, а також додаткових пільг, включаючи підписний бонус у розмірі 30 мільйонів доларів.
Згідно з індексом Bloomberg, Ліонель Мессі за свою кар'єру заробив понад 600 млн. доларів до вирахування податків, включаючи 20 млн. доларів гарантованої річної зарплати з 2023 року. Гарантована зарплата аргентинця за останні два сезони складає близько однієї десятої від доходу Роналду за той же період.
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
Коментарі — 0