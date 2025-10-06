Головна Спорт Новини
Вікенд легіонерів збірної України з футболу: голи Зубкова, Ваната й Сватка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Українські легіонери провели вдалі поєдинки у складі своїх клубів

Ванат допоміг «Жироні» перемогти «Валенсію»

З 11-ти легіонерів, яких Сергій Ребров запросив до збірної України на матчі відбору ЧС-2026 проти Ісландії (10 жовтня, Рейк’явік) та Азербайджану (13 жовтня, Краків), минулого вікенду на поле у складах своїх клубів виходило десятеро. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 3 жовтня, у 8-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 60-й хвилині, гол) розбив удома «Кайсеріспор» (4:0).

 У суботу, 4 жовтня, у 8-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (не потрапив до заявки на гру) і Владислава Ваната (замінений на 68-й хвилині, гол) перемогла на своєму стадіоні «Валенсію» (2:1).

У неділю, 5 жовтня, в заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч, гол) у рідних стінах програв «Сент-Луїс Сіті» (1:3).

У 7-му турі англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) здолав на своєму полі «Крістал Пелас» (2:1), а «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 73-й хвилині) поступився вдома «Манчестер Сіті» (0:1).

У 6-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (замінений на 59-й хвилині, гольова передача) обіграла у Флоренції місцеву «Фіорентину» (2:1), а «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 61-й хвилині, жовта картка) програла на виїзді «Наполі» (1:2).

У 7-му турі французької Ліги 1 «ПСЖ» Іллі Забарного (вийшов на заміну на 68-й хвилині) розписав виїзну нульову нічию з «Ліллем».

Зрештою в 9-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) і Георгія Судакова (замінений на 90-й хвилині) зіграла на чужому полі внічию з «Порту» (0:0).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

