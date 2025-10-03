Головна Спорт Новини
Україна – Парагвай: де дивитися вирішальну гру групового етапу чемпіонату світу (U-20)

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Україна – Парагвай: де дивитися вирішальну гру групового етапу чемпіонату світу (U-20)
У прямому ефірі гру Україна – Парагвай можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт»

Україну для того, щоб зберегти перше місце у групі, влаштує нічия

Сьогодні, 3 жовтня, юнацька збірна України U-20 проведе на мундіалі в Чилі третій матч групового етапу – проти Парагваю. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинок розпочнеться о 23:00 за київським часом. 

У прямому ефірі гру Україна – Парагвай можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт» і регіональних каналах «Суспільного». Також поєдинок транслюватиме офіційний сайт ФІФА.

Після другого туру в групі В із чотирма очками лідирують команди Парагваю та України, однак наша збірна за абсолютно рівних показників перебуває на першій сходинці завдяки кращому дисциплінарному балу (п'ять жовтих карток (5) проти дев'яти і однієї червоної конкурента (13)).

До плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи, а також чотири із шести команд, що посядуть треті місця. Синьо-жовтих для того, щоб зберегти перше місце на фініші, влаштує сьогодні і нічия. 

Група В

  • 03.10.2025. Панама – Південна Корея. 23:00 (Вальпараїсо).
  • 03.10.2025. Україна – Парагвай. 23:00 (Сантьяго).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

