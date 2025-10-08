Юнацька збірна України з футболу стартує на турнірі в Хорватії: де дивитися гру

Сьогодні, 8 жовтня синьо-жовті проведуть стартовий поєдинок проти Хорватії

Юнацька збірна України U-18 (гравці 2008 року народження) із 5 жовтня проводить навчально-тренувальний збір у Хорватії, який триватиме до 16-го числа. У межах цього збору команда візьме участь у міжнародному товариському турнірі, повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання відбудуться в містечку Пореч. Суперниками українців стануть однолітки з Уельсу, Швеції та Хорватії.

Сьогодні, 8 жовтня синьо-жовті проведуть стартовий поєдинок – проти господарів. Початок – о 13:30 за київським часом. Пряма трансляція – на YouTube-каналі УАФ.

«Із Хорватією останнім часом ми зустрічалися вже тричі, тому знаємо її можливості. На минулому зборі познайомилися й зі Швецією. Тож щодо них є трохи інформації. Загадкою для нас є хіба що збірна Уельсу. Але це не головне, ми хочемо грати у свою гру й не відходити від цього напрямку. Зрозуміло, що є моменти, на які ми звернемо увагу, у грі опонентів, але підлаштовуватися ми ні під кого не збираємося», – сказав напередодні наставник української команди Володимир Самборський.

Розклад матчів юнацької збірної України U-18 на турнірі в Хорватії

08.10.2025. Україна – Хорватія (13:30)

11.10.2025. Україна – Уельс (16:00)

14.10.2025. Україна – Швеція (16:45)

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».