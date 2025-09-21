УЄФА 23 вересня може відсторонити ізраїльські команди від міжнародних змагань — ЗМІ

За інформацією джерела, переважна більшість із 20 країн, які мають право голосу, виступають за відсторонення Ізраїлю

УЄФА може усунути збірну Ізраїлю та ізраїльські клуби від участі у міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Israel Hayom.

Зазначається, що голосування щодо Ізраїлю має відбутися у вівторок, 23 вересня. При цьому Німеччина може накласти вето на питання щодо усунення Ізраїлю. У такому разі голосування про виключення Ізраїлю буде перенесено на пізніший термін.

За інформацією джерела, на даний момент переважна більшість із 20 країн, які мають право голосу, виступають за відсторонення Ізраїлю. Дві чи три країни виступають проти цього.

Наголошується, що Ізраїльська футбольна асоціація (IFA) «відчайдушно» намагається не допустити включення цього питання до порядку денного. Ізраїль усвідомлює, що якщо справа дійде до голосування, то участь місцевих команд у європейському футболі буде припинено, принаймні, в найближчому майбутньому.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше закликав усунути Ізраїль від участі в міжнародних спортивних змаганнях через військові дії в секторі Газа.

