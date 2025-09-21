Головна Спорт Новини
УЄФА 23 вересня може відсторонити ізраїльські команди від міжнародних змагань — ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
УЄФА 23 вересня може відсторонити ізраїльські команди від міжнародних змагань — ЗМІ
Чи відсторонить УЄФА ізраїльські футбольні команди?

За інформацією джерела, переважна більшість із 20 країн, які мають право голосу, виступають за відсторонення Ізраїлю

УЄФА може усунути збірну Ізраїлю та ізраїльські клуби від участі у міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Israel Hayom.

Зазначається, що голосування щодо Ізраїлю має відбутися у вівторок, 23 вересня. При цьому Німеччина може накласти вето на питання щодо усунення Ізраїлю. У такому разі голосування про виключення Ізраїлю буде перенесено на пізніший термін.

За інформацією джерела, на даний момент переважна більшість із 20 країн, які мають право голосу, виступають за відсторонення Ізраїлю. Дві чи три країни виступають проти цього.

Наголошується, що Ізраїльська футбольна асоціація (IFA) «відчайдушно» намагається не допустити включення цього питання до порядку денного. Ізраїль усвідомлює, що якщо справа дійде до голосування, то участь місцевих команд у європейському футболі буде припинено, принаймні, в найближчому майбутньому.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше закликав усунути Ізраїль від участі в міжнародних спортивних змаганнях через військові дії в секторі Газа.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

