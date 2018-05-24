Воротар збірної України може опинитися в італійській «Болоньї»

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Андрій Лунін

«Інтер» може придбати Луніна та відразу віддати його в оренду

Воротар «Зорі» Андрій Лунін може стати частиною угоди у трансфері хавбека «Болоньї» Сімоне Верді в «Інтер».

Про це повідомляє Calciomercato.

«Інтер» планує підписати Верді цього літа, але його не влаштовує ціна 30 млн євро за футболіста, інформує Tribuna.com.

Тому міланський клуб може включити в угоду воротаря Андрія Луніна, якого «Інтер» планує також придбати влітку.

Міланці планують віддати голкіпера в оренду, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Угода буде розрахована на два сезони, щоб 19-річний українець встиг адаптуватися до Серії А, а потім змінив Саміра Ханданович в «Інтері».

«Болонья» гарантувала участь у Серії А у наступному сезоні, незважаючи на кілька поразок на фініші чемпіонату.

Нагадаємо, «Наполі» вирішив не підписувати контракт із голкіпером збірної України.

Також повідомлялося, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів клубу англійської прем'єр-ліги.