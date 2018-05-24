  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Воротар збірної України може опинитися в італійській «Болоньї»

    • Розсилка
    Андрій Лунін - Воротар збірної України може опинитися в італійській «Болоньї»
    Андрій Лунін

    «Інтер» може придбати Луніна та відразу віддати його в оренду

    Воротар «Зорі» Андрій Лунін може стати частиною угоди у трансфері хавбека «Болоньї» Сімоне Верді в «Інтер».

    Про це повідомляє Calciomercato.

    «Інтер» планує підписати Верді цього літа, але його не влаштовує ціна 30 млн євро за футболіста, інформує Tribuna.com.

    Тому міланський клуб може включити в угоду воротаря Андрія Луніна, якого «Інтер» планує також придбати влітку.

    Міланці планують віддати голкіпера в оренду, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

    Угода буде розрахована на два сезони, щоб 19-річний українець встиг адаптуватися до Серії А, а потім змінив Саміра Ханданович в «Інтері».

    «Болонья» гарантувала участь у Серії А у наступному сезоні, незважаючи на кілька поразок на фініші чемпіонату.

    Нагадаємо, «Наполі» вирішив не підписувати контракт із голкіпером збірної України.

    Також повідомлялося, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів клубу англійської прем'єр-ліги.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ