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    Голкіпер збірної України потрапив у сферу інтересів клубу Прем'єр-ліги Англії

    Про можливі деталі угоди нічого невідомо
    Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін потрапив в сферу інтересів «Вотфорда». Про це повідомляє Mirror. Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю». Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з
    • Сьогодні, 16:25
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    Андрій Лунін
    Андрій Лунін

    Про можливі деталі угоди нічого невідомо

    Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін потрапив в сферу інтересів «Вотфорда».

    Про це повідомляє Mirror.

    Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю».

    Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з боку «Ювентуса», «Ліверпуля», «Вольфсбурга», РБ «Лейпцига».

    Також не припиняє спроб купити голкіпера «Зорі» італійський «Інтер».

    Раніше повідомлялося, що луганський клуб відмовив «Інтеру» в трансфері 19-річного воротаря за 5 мільйонів євро.

    Однак зазначається, що воротар віддає перевагу міланському клубу, незважаючи на інтерес інших.

    Представники 19-річного українця чекають дзвінка, щоб призначити чергові переговори і більш детально обговорити питання трансферу.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга «Зоря»
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