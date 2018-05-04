Голкіпер збірної України потрапив у сферу інтересів клубу Прем'єр-ліги Англії
- Сьогодні, 16:25
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Про можливі деталі угоди нічого невідомо
Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін потрапив в сферу інтересів «Вотфорда».
Про це повідомляє Mirror.
Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю».
Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з боку «Ювентуса», «Ліверпуля», «Вольфсбурга», РБ «Лейпцига».
Також не припиняє спроб купити голкіпера «Зорі» італійський «Інтер».
Раніше повідомлялося, що луганський клуб відмовив «Інтеру» в трансфері 19-річного воротаря за 5 мільйонів євро.
Однак зазначається, що воротар віддає перевагу міланському клубу, незважаючи на інтерес інших.
Представники 19-річного українця чекають дзвінка, щоб призначити чергові переговори і більш детально обговорити питання трансферу.