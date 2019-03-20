«Ворскла» спростувала чутки про відставку Сачка та призначення Кривенцова



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Рідко українські клуби реагують на інформацію в пресі

«Ворскла» прокоментувала інформацію журналіста телеканалів «Футбол 1/2» Ігоря Бурбаса про нібито заміну головного тренера полтавців Василя Сачко на наставника «Шахтаря» U-21 Валерія Кривенцова.



«Зазначена інформація не відповідає дійсності. У випадку прийняття відповідних рішень чи змін відповідна інформація буде оголошена на офіційному сайті клубу, а також оприлюднена на офіційних сторінках в Facebook, Instagram, Twitter та офіційному каналі в Telegram», - сказано в заяві клубного твіттера.

Зазначена інформація не відповідає дійсності.



У випадку прийняття відповідних рішень чи змін відповідна інформація буде оголошена на офіційному сайті клубу, а також оприлюднена на офіційних сторінках в #Facebook, #Instagram, #Twitter та офіційному каналі в #Telegram. — ФК Ворскла (@vorsklacomua) 19 березня 2019 р.

Нагадаємо, що після нічиєї з «Арсеналом» тренер «Ворскли» Василь Сачко заговорив про відставку. Згодом журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас повідомив, що полтавську команду може очолити наставник «Шахтаря» U-21 Валерій Кривенцов.

