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    «Ворскла» спростувала чутки про відставку Сачка та призначення Кривенцова

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    «Ворскла» спростувала чутки про відставку Сачка та призначення Кривенцова
    Динамо Киев от Шурика

    Рідко українські клуби реагують на інформацію в пресі

    «Ворскла» прокоментувала інформацію журналіста телеканалів «Футбол 1/2» Ігоря Бурбаса про нібито заміну головного тренера полтавців Василя Сачко на наставника «Шахтаря» U-21 Валерія Кривенцова.

    «Зазначена інформація не відповідає дійсності. У випадку прийняття відповідних рішень чи змін відповідна інформація буде оголошена на офіційному сайті клубу, а також оприлюднена на офіційних сторінках в , , та офіційному каналі в », - сказано в заяві клубного твіттера.

    Нагадаємо, що після нічиєї з «Арсеналом» тренер «Ворскли» Василь Сачко заговорив про відставку. Згодом журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас повідомив, що полтавську команду може очолити наставник «Шахтаря» U-21 Валерій Кривенцов.

    ФК «Шахтар» ФК Ворскла Василь Сачко
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