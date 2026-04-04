Генсек баскетбольної федерації Драбіковський анонсував повернення зіркового легіонера до збірної України

Святослав Михайлюк не виступав за «синьо-жовтих» із 2023 року

Вітчизняний функціонер оцінив можливість виступів у національній команді всіх зірок

Генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський розповів про ситуацію навколо Святослава Михайлюка та інших українців із досвідом виступів у НБА на пресконференції за підсумками регулярної частини сезону Суперліги, повідомляє «Главком».

«Я можу підтвердити інформацію, що є домовленість – у липні буде Михайлюк. Щодо Леня впевненості немає. Він так відповідає, що ніби й не проти зіграти, але не зараз. Шульга з’явиться, якщо вирішить свої питання. У нього є питання. На нього наклали бан, він не зможе грати за національну команду, поки не вирішить це питання. Але бажання в нього дуже велике, вкрай позитивний хлопець», – заявив функціонер.

У нинішньому сезоні Михайлюк продовжив захищати кольори «Юти». За океаном свінгмен провів 49 поєдинків регулярки НБА. Середні цифри українця – 9.2 очка, 2.5 підбирання, 1.9 передачі та 0.5 перехоплення за 23 хвилини на паркеті.

Тим часом Олексій Лень на старті кампанії приєднався до мадридського «Реала». Він змагається у чемпіонаті Іспанії та Євролізі. У всіх турнірах центровий відіграв 34 матчі. Найкращі середні показники українець продемонстрував у Лізі Ендеса – 6.6 очка, 3.1 підбирання, 0.7 асиста й 0.5 перехоплення за майже 13 хвилин на майданчику.

Нарешті Максим Шульга залишається у складі «Бостона» з НБА. Щоправда, молодий українець поки отримав лише крихти ігрового часу – менше двох хвилин у середньому. Цифри оборонця залишаються доволі скромними – 0.5 очка, 0.1 підбирання, 0.3 передачі.

Реклама. 21+ Захід організовано за підтримки титульного спонсора Федерації баскетболу України та збірної України GGBET . Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та унікальний ігровий досвід. Підтримуй Україну разом із GGBET!

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.