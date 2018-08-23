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    Вперше з 2008 року українці не зіграють в основі чоловічого турніру US Open

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    Вперше з 2008 року українці не зіграють в основі чоловічого турніру US Open

    Жоден з представників України не виступить в Нью-Йорку в одиночному турнірі

    Після поразок на старті кваліфікації Сергія Стаховського та Іллі Марченко в основній сітці американського Мейджора точно не зіграє жоден з наших тенісистів.

    В останній раз US Open без українців в чоловічих змаганнях пройшов ще в 2008 році.

    Перша ракетка України Олександр Долгополов переніс операцію і достроково закінчує сезон

    Уже в сезоні-2009 вперше в основі Відкритого чемпіонату США виступив Сергій Стаховський, а через рік у Нью-Йорку дебютували Олександр Долгополов та Ілля Марченко.

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    У минулому році в основній сітці в Америці зіграв лише Долгополов, якому вдалося дійти до четвертого кола, де він програв майбутньому чемпіону Рафаелю Надалю.

    До чвертьфіналу в свій дебютний сезон в основі US Open дістався Андрій Медведєв. Екс-четверта ракетка світу був учасником основної сітки в Нью-Йорку з 1993 по 1999 роки.

    Кращі результати на турнірі для Олександра Долгополова та Іллі Марченка - четверте коло, а для Сергія Стаховського - третє.

    Нагадаємо, Марченко та Стаховський програли у стартових матчах кваліфікації US Open.

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