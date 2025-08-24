Вперше за 10 років Україна здобула медаль командної першості чемпіонату світу з художньої гімнастики

Лише Німеччина та Болгарія випередили Україну у заліку командної першості

Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Українки здобули «бронзу» за підсумками командної першості змагань.

У передостанній день чемпіонату світу з художньої гімнастики відбулися змагання у групових вправах. Вони мали визначити як учасниць фіналу в окремих вправах (з п'ятьма стрічками, а також трьома м'ячами та двома обручами), так і володарок нагород у багатоборстві, а також командній першості.

Медалісток командної першості чемпіонату світу з художньої гімнастики визначали за підсумками кваліфікації в індивідуальних та групових вправах: оцінки за вісім індивідуальних виступів (у випадку України – по чотири від кожної гімнастки) і два – групових.

За підсумками кваліфікації в індивідуальних вправах, яка закінчилася у другий день змагань, Онофрійчук та Каріка набрали для збірної України 227.35 бала. За сумою балів українки поступалися Німеччині (234.7 бала) та Болгарії (227.9).

У групових вправах Україна була представлена у першій частині змагань. За вправи з п'ятьма стрічками українки заробили 23.550 бала та посіли 13-те місце та не змогли кваліфікуватись у фінал.

За вправи з трьома м'ячами та двома обручами українки отримали оцінку 27.650 бала, зупинившись за крок від подіуму. Завдяки цьому результату Україна вийшла у фінал окремих вправ у міксті.

У багатоборстві українки з сумою 51.200 балів посіли дев'яту позицію.

Німеччина та Болгарія, що змагалися у другій частині фіналу групових вправ, випередили Україну у заліку командної першості. Проте українкам вдалося втримати бронзову нагороду.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Командна першість

Німеччина – 286.500 балів Болгарія – 281.550 балів Україна – 278.550 балів

Це перша за 10 років медаль України у командній першості на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. І перша після зміни формату змагань: починаючи з 2021 року, медалістки командної першості визначаються за сумою балів у кваліфікації індивідуальних та групових вправ.

Загалом це 11-та нагорода для України у командній першості. Лише одного разу – у 2001 році – українки виборювали «золото».

Нагадаємо, Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики.