Україна вперше в історії здобула золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу U22

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна вперше в історії здобула золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу U22
Українки впродовж турніру не віддали жодного сету суперницям
фото: CEV

Єва Сердюк та Дар’я Романюк у матчі за золото перемогли Катеріну та Анну Павелкових з Чехії

Український дует Єва Сердюк та Дар’я Романюк – переможниці чемпіонату Європи з пляжного волейболу U-22, що завершився в Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Єва Сердюк та Дар’я Романюк виграли всі матчі в групі з рахунком 2:0 і з першого місця вийшли безпосередньо до 1/8 фіналу, де обіграли суперниць зі Словаччини, а далі в 1/4 фіналу норвежок.

У півфіналі Сердюк/Романюк були сильнішими за швейцарок Муріел Боссарт та Ліону Кернен. У матчі за золото українкам протистояли сестри Катеріна та Анна Павелкови з Чехії. Це протистояння теж завершилось на користь Єви та Дар’ї, які в підсумку і стали чемпіонками Європи.

Зазначимо, що українки впродовж турніру не віддали жодного сету суперницям!

Також це перше в історії золото України на континентальній першості до 22 років.

Змагалася серед жінок ще одна українська пара. Софія Курнікова та Ірина Нікітчук двічі поступились та виграли один матч у групі, а у додатковому раунді з рахунком 1:2 зазнали поразки від дуету з Чехії.

У чоловічих змаганнях українська пара Дмитро Козій і Ярослав Тимченко виграли три групові матчі. У 1/8 з рахунком вони 2:1 перемогли норвежців, а у чвертьфіналі поступились опонентам з Литви (0:2) та розділили 5 місце з іншими парами, які завершили виступи на цій стадії.

Нагадаємо, український дует Тетяна Лазаренко і Марина Гладун виграв чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

