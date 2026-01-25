Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки

Підйом до найвищої точки будівлі на висоті 508 м зайняв у Алекса Хоннольда трохи більше півтори години

Американський скелелаз Алекс Хоннольд зумів піднятися зовнішньою стіною найвищого хмарочоса Тайваню (Taipei 101) без використання страхового спорядження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Focus Taiwan.

Зазначається, що підйом до найвищої точки будівлі на висоті 508 м зайняв у Алекса трохи більше півтори години.

На хмарочос, у якому 101 поверх, Хоннольд піднімався кутовою частиною, використовуючи невеликі виступи. Спочатку підйом був запланований на суботу, 24 січня 2026 року, але був відкладений через дощ.

Хоннольд не перший альпініст, який підкорив цей хмарочос. Він став першим, хто це зробив без страховки.

У 2004 році французький скелелаз Ален Робер підкорив цю будівлю, але він використовував страхувальне обладнання.

