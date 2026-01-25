Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки
Хоннольд встановив унікальне досягнення
фото: Reuters

Підйом до найвищої точки будівлі на висоті 508 м зайняв у Алекса Хоннольда трохи більше півтори години

Американський скелелаз Алекс Хоннольд зумів піднятися зовнішньою стіною найвищого хмарочоса Тайваню (Taipei 101) без використання страхового спорядження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Focus Taiwan.

Зазначається, що підйом до найвищої точки будівлі на висоті 508 м зайняв у Алекса трохи більше півтори години.

На хмарочос, у якому 101 поверх, Хоннольд піднімався кутовою частиною, використовуючи невеликі виступи. Спочатку підйом був запланований на суботу, 24 січня 2026 року, але був відкладений через дощ.

Хоннольд не перший альпініст, який підкорив цей хмарочос. Він став першим, хто це зробив без страховки.

У 2004 році французький скелелаз Ален Робер підкорив цю будівлю, але він використовував страхувальне обладнання.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: скелелазіння Тайвань спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марсак є першим українцем, який виконує четверні стрибки
Фігурист Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи
15 сiчня, 22:42
Південноафриканець на чемпіонаті світу серед юніорів в Отопені став найкращим на дистанції 200 м батерфляєм
Юна зірка африканського плавання порівняв Росію з Третім Рейхом
14 сiчня, 16:52
Садуллоєв у 2024 році завоював титул чемпіона світу зі змішаних єдиноборств
У Таджикистані під час конфлікту між підлітками загинув чемпіон світу з ММА
12 сiчня, 11:03
Через те, що жіночого лижного двоборства немає у програмі Олімпійських Ігор, Козлова вирішила паралельно спробувати себе у стрибках на лижах
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
12 сiчня, 01:04
Завдяки діям FIL російський військовий Матвій Пересторонін тримав шанс потрапити на Олімпіаду
Чи порушувала федерація санного спорту власні правила заради росіян? Розпочалося розслідування
9 сiчня, 16:37
Дмитро виборов третю у своїй кар'єрі перемогу
Котовський став переможцем третього етапу Кубка світу з лижної акробатики
6 сiчня, 22:06
Наступним суперником Канади стане збірна Словаччини
Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею
1 сiчня, 13:33
«Шторм» є одним з новоутворених клубів чемпіонату, і за свій короткий період існування зумів виграти Кубок України
Вдруге за сезон: хокейний клуб відмовився грати в Чемпіонаті України
31 грудня, 2025, 01:38
Армія Китаю розпочала 10‑годинні бойові стрільби у водах та повітряному просторі навколо Тайваню
Китай розпочав масштабні бойові стрільби навколо Тайваню
30 грудня, 2025, 04:04

Новини

Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки
Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки
Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу
Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу
Усі українські юніори пройшли до другого кола Australian Open
Усі українські юніори пройшли до другого кола Australian Open
Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону
Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону
Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції
Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції
Зірка світової художньої гімнастики поїхала тренуватися до Росії
Зірка світової художньої гімнастики поїхала тренуватися до Росії

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua