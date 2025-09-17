У Хорватії поліція затримала борця-зрадника з Криму: деталі інциденту

Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі

У Хорватії поліція затримала борця-зрадника Еміна Сефершаєва – він не виступить на чемпіонаті світу у Загребі (Хорватія). Про це повідомляє «Главком».

«Емін був змушений залишити Хорватію, незважаючи на те, що вчора він пройшов акредитацію. Після заселення до готелю Сефершаєв був затриманий та доставлений до поліцейської дільниці. Туди ж приїхали консул Росії, адвокат та Маміашвілі, пізніше втрутився і президент Об'єднаного світу боротьби (UWW) Ненад Лалович та президент Федерації боротьби Хорватії Владімір Брегович. Депортації вдалося уникнути, було досягнуто домовленості, що Сефершаєва передадуть до Сербії, звідки він вирушить до Росії. Зараз Емін у Белграді, чекає вильоту», – написав керівник пресслужби Федерації спортивної боротьби Росії Аванян у Telegram-каналі.

Федерація спортивної боротьби Росії окремо повідомила інші деталі інциденту з Сефершаєвим.

«До готелю приїхали представники поліції та затримали спортсмена. Він влетів до Хорватії легально, візу було отримано 27 серпня, потім надійшла інформація, що її відкликано за пунктом, який виключав юридично-правовий захист. Це перший такий випадок в історії чемпіонатів світу. У результаті поліцейські доставили Сефершаєва до дільниці, звідки він мав бути переправлений в місто Єжов, де розташовується табір для переміщених осіб і де чинний чемпіон Європи мав чекати депортації. Сефершаєв провів у поліції близько семи годин, до нього не було доступу», – йдеться у заяві.

Зазначається, щоб запобігти депортації в ситуацію втрутився президент UWW та член Міжнародного олімпійського комітету Ненад Лалович, який особисто прибув до поліцейської дільниці у супроводі президента Федерації боротьби Хорватії Бреговича.

Було досягнуто домовленості, що Сефершаєва передадуть сербській стороні. До кордону з Сербією його було доставлено у супроводі поліцейських та консула російського посольства.

Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію, одним з численних злочинів якої є також і геноцид кримських татар.

Не залишився цей зрадник осторонь і від підтримки російської агресії проти України. Зокрема, Емін взяв участь в пропагандистському заході «Меморіал героя Росії генерала Кутузова» – турнірі з боротьби на честь російського воєнного злочинця, якого ліквідовували захисники України.

Щобільше, ставши переможцем цього турніру, Сефершаєв з радістю та посмішкою на обличчі фотографувався на тлі фото вбивці Кутузова, та ще й задоволено почепив медаль з його зображенням собі на груди.

Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія» фото: Base of Ukrainian sports

Крім того, Сефершаєв помітили у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Сефершаєв дає коментар росЗМІ фото: Base of Ukrainian sports

Також хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото ще й окремо вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь».

Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь» фото: Base of Ukrainian sports

Нагадаємо, Сефершаєв потрапив до переліку порталу ГУР МО War&Sanctions у розділ «Чемпіони терору».