Востаннє лише три нагороди борці із РФ здобули на чемпіонаті світу 2003 року

Збірна Росії з вільної боротьби показала найгірший результат на чемпіонатах світу за останні 22 роки. Про це повідомляє «Главком».

На чемпіонаті світу 2025 року, що проходить у Загребі, російські борці вільного стилю здобули лише три медалі: Заур Угуєв став чемпіоном у ваговій категорії до 61 кг, Аманула Гаджимагомедов взяв срібло в категорії до 92 кг, а Заурбек Сідаков виграв бронзу в категорії до 74 кг.

Востаннє лише три нагороди борці із РФ здобули на чемпіонаті світу 2003 року. Однак, тоді всі нагороди були золотими.

Нагадаємо, дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби Абдулрашиду Садулаєву відмовили у візі, тому він не виступив на чемпіонаті світу у Загребі (Хорватія).

«Абдулрашид Садулаєв не виїжджає на чемпіонат світу (через відмову у візі)», – сказав очільник Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі.

Чемпіонат світу з боротьби проходить у Загребі 13-21 вересня.

Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном, шестиразовим чемпіоном світу, чотириразовим чемпіоном Європи та шестиразовим переможцем чемпіонатів Росії.

У квітні 2025 року Садулаєв також не зміг взяти участь у чемпіонаті Європи, що проходив у Словаччині, через відмову у видачі візи. Російські ЗМІ повідомляли, що у 2024 році він отримав 59-місячну заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони

Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

Також Садулаєв березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Садулаєв, який звертався до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з вимогою допустити його до Олімпіади-2024, наводив доволі дивні аргументи, які, на його думку, мали б дозволити йому взяти участь у змаганнях у Парижі. Про це йдеться у матеріалі «Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях».