Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російські борці показали найгірший результат на чемпіонатах світу за останні 22 роки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Російські борці показали найгірший результат на чемпіонатах світу за останні 22 роки
Лідер російської боротьби Садулаєв пропустив чемпіонат світу через проблеми з візою

Востаннє лише три нагороди борці із РФ здобули на чемпіонаті світу 2003 року

Збірна Росії з вільної боротьби показала найгірший результат на чемпіонатах світу за останні 22 роки. Про це повідомляє «Главком».

На чемпіонаті світу 2025 року, що проходить у Загребі, російські борці вільного стилю здобули лише три медалі: Заур Угуєв став чемпіоном у ваговій категорії до 61 кг, Аманула Гаджимагомедов взяв срібло в категорії до 92 кг, а Заурбек Сідаков виграв бронзу в категорії до 74 кг.

Востаннє лише три нагороди борці із РФ здобули на чемпіонаті світу 2003 року. Однак, тоді всі нагороди були золотими.

Нагадаємо, дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби Абдулрашиду Садулаєву відмовили у візі, тому він не виступив на чемпіонаті світу у Загребі (Хорватія).

«Абдулрашид Садулаєв не виїжджає на чемпіонат світу (через відмову у візі)», – сказав очільник Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі.

Чемпіонат світу з боротьби проходить у Загребі 13-21 вересня.

Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном, шестиразовим чемпіоном світу, чотириразовим чемпіоном Європи та шестиразовим переможцем чемпіонатів Росії.

У квітні 2025 року Садулаєв також не зміг взяти участь у чемпіонаті Європи, що проходив у Словаччині, через відмову у видачі візи. Російські ЗМІ повідомляли, що у 2024 році він отримав 59-місячну заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони

Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

Також Садулаєв березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Садулаєв, який звертався до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з вимогою допустити його до Олімпіади-2024, наводив доволі дивні аргументи, які, на його думку, мали б дозволити йому взяти участь у змаганнях у Парижі. Про це йдеться у матеріалі «Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях».

Теги: Абдулрашид Садулаєв вільна боротьба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сефершаєв не візьме участі у головному старті року
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
13 вересня, 20:31
Світлана Гомбоєва у 2022 році незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу
8 вересня, 09:58
Фокс є триразовою олімпійською чемпіонкою та 14-кратною чемпіонкою світу
Лікарі видалили пухлину триразовій олімпійській чемпіонці
28 серпня, 14:50
29-річний Свєчніков є майстром спорту Росії з плавання
ЗМІ повідомили, що могло статися з росіянином, який зник під час запливу в Босфорі
26 серпня, 10:44
Янковський у поєдинку за бронзу у ваговій категорії до 130 кг переміг Марданова з Азербайджану
Україна здобула п'ять нагород на чемпіонаті світу з боротьби U20
25 серпня, 12:14
Завдяки золоту, яке українки вибороли в останньому фіналі, Україна піднялася на третє місце в медальному заліку
Україна увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату світу з художньої гімнастики
25 серпня, 09:32
Онофрійчук виступає на дебютному для себе чемпіонаті світу
Українки пройшли в усі фінали індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
22 серпня, 10:00
Журова зробила дивну заяву
Депутатка Думи і олімпійська чемпіонка заявила, що є галузі, в яких Росія обходить Захід
20 серпня, 18:47
Восени 2023 року під Бахмутом Роман Кривицький отримав поранення
«Втік з лікарні». Військовий розповів, як після поранення збирав кошти на авто побратимам
20 серпня, 09:46

Новини

Пропагандисти назвали країни, які підтримують повернення Росії у міжнародний футбол
Пропагандисти назвали країни, які підтримують повернення Росії у міжнародний футбол
Винник здобула для України першу нагороду чемпіонату світу з боротьби
Винник здобула для України першу нагороду чемпіонату світу з боротьби
Російські борці показали найгірший результат на чемпіонатах світу за останні 22 роки
Російські борці показали найгірший результат на чемпіонатах світу за останні 22 роки
Чемпіонат світу з футболу U-20: став відомий склад збірної України
Чемпіонат світу з футболу U-20: став відомий склад збірної України
Клуб Трубіна та Судакова лишився без головного тренера
Клуб Трубіна та Судакова лишився без головного тренера
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua