Російський археолог Бутягін знову очолить археологічну експедицію в окупованому Криму (відео)

Після звільнення з польської в’язниці Бутягін повернеться до розкопок в окупованому Криму

Археолог та співробітник «Ермітажу» Олександр Бутягін, затриманий раніше у Польщі за запитом України, планує продовжити незаконні розкопки на території окупованого Кримського півострова. Про це заяв сам Бутягін в інтерв'ю окупаційним медіа Криму, інформує «Главком».

Олександр Бутягін повернувся до Росії в межах процедури обміну. За його словами вже цього сезону він знову очолить археологічну експедицію «Ермітажу» на городищі Мірмекій, що розташоване на мисі Карантинний у східній частині півострова. Археолог заявив, що арешт не вплинув на його наміри, а висунуті звинувачення він не визнає.

🤬Російський археолог Бутягін заявив, що знову очолить археологічну експедицію в окупованому Криму pic.twitter.com/lM2288JQ1r — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 20, 2026

Хронологія затримання та обміну Бутягіна

11 грудня 2025 року – Бутягіна затримали польські спецслужби у Варшаві, коли він прямував транзитом із Нідерландів. Підставою став міжнародний ордер на арешт, виданий судом у Києві.

Березень 2026 року – Окружний суд Варшави задовольнив запит України та визнав екстрадицію археолога юридично допустимою.

28 квітня 2026 року – попри рішення суду про екстрадицію, Польща звільнила Бутягіна та передала його Росії в межах масштабного обміну у форматі «п’ять на п’ять». У межах цієї ж процедури Білорусь звільнила ув'язненого польського журналіста й політв'язня Анджея Почобута.

У чому звинувачують Бутягіна

За даними українського слідства, багаторічні незаконні роботи Мірмекійської експедиції під керівництвом Бутягіна призвели до умисного часткового знищення унікального археологічного комплексу «Стародавнє місто Мірмекіон» у Криму.

Сума матеріальних збитків та шкоди, завданої культурній спадщині України, офіційно оцінюється у понад 200 мільйонів гривень (близько $4,8 млн). В Україні науковцю загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Справа Олександра Бутягіна стала першим прецедентом, коли російського науковця затримали на території Європейського Союзу за пограбування українських надр та нівелювання міжнародного пам'яткоохоронного права. Раніше українські правоохоронні органи та Міністерство культури неодноразово фіксували злочини так званих «російських дослідників», які з 2014 року масово вивозили кримські артефакти до Росії.

Реакція України

У Міністерстві інформаційних справ України висловили жаль з приводу того, що Бутягіна обміняли, а не судили в Україні, та наголосили: Росія цинічно використовує цей випадок для виправдання окупації.

Водночас в Офісі Генерального прокурора запевнили, що передача археолога не зупиняє правосуддя. Проти Олександра Бутягіна буде застосовано процедуру заочного засудження, а Україна продовжить застосовувати міжнародні юридичні механізми, щоб притягнути його до відповідальності у разі будь-якого наступного виїзду за межі РФ.

