Як «Манчестер Сіті» крокує за третім чемпіонством Гвардіоли й Зінченка

Олександр Зінченко провів на полі весь матч

Лідер чемпіонату Англії порвав на шматки «Саутгемптон»

Після невдачі в дербі Манчестера, коли «Сіті» поступився «Юнайтед» (0:2), команда українця Олександра Зінченка знову набирає переможну ходу. У винесеному матчі 33-го туру Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» - «Саутгемптон» команда Хосепа Гвардіоли здобула перемогу з рахунком 5:2.

У складі переможців по дублю на свій рахунок записали бельгієць Кевін де Брюйне й алжирець Ріяд Марез, ще один гол забив німець Ілкай Гюндоган. Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

«Манчестер Сіті» в 29 матчах набрав 68 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи «Манчестер Юнайтед» на 11 очок.

Наступний матч в АПЛ «городяни» проведуть 13 квітня на виїзді з «Фулемом».