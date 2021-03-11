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    Як «Манчестер Сіті» крокує за третім чемпіонством Гвардіоли й Зінченка

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    Олександр Зінченко провів на полі весь матч - Як «Манчестер Сіті» крокує за третім чемпіонством Гвардіоли й Зінченка
    Олександр Зінченко провів на полі весь матч
    фото з відкритих джерел

    Лідер чемпіонату Англії порвав на шматки «Саутгемптон»

    Після невдачі в дербі Манчестера, коли «Сіті» поступився «Юнайтед» (0:2), команда українця Олександра Зінченка знову набирає переможну ходу. У винесеному матчі 33-го туру Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» - «Саутгемптон» команда Хосепа Гвардіоли здобула перемогу з рахунком 5:2.

    У складі переможців по дублю на свій рахунок записали бельгієць Кевін де Брюйне й алжирець Ріяд Марез, ще один гол забив німець Ілкай Гюндоган. Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

    «Манчестер Сіті» в 29 матчах набрав 68 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи «Манчестер Юнайтед» на 11 очок.

    Наступний матч в АПЛ «городяни» проведуть 13 квітня на виїзді з «Фулемом».

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    Теги: Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
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