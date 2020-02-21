Як у бейсболі: хокеїст «Кременчука» закинув рідкісну за виконанням шайбу (відео)



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Кирило Бондаренко відзначився нестандартною шайбою Українська хокейна ліга

Кирило Бондаренко не допоміг своїй команді виграти, але запам’ятався ефектною дією

У рамках 36-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги в центральному принциповому матчі зійшлися минулорічні півфіналісти плей-офф «Дніпро» і «Кременчук». Перемогу з рахунком 2:1 в овертаймі здобули херсонці.

Рахунок в матчі відкрив екс-форвард «щук», який виступає в складі кременчукців, Кирило Бондаренко – нападник зловив відмінний пас на льоту від оборонця Владислава Грицьких і відзначився досить курйозною, але по-бейсбольному красивою шайбою.

Попри поразку «Кременчук» очолює таблицю. У команди 87 очок і вона випереджає «Донбас» на сім пунктів. «Дніпро» йде третім» - 77 очок.

Джерело: Українська хокейна ліга