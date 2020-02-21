  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як у бейсболі: хокеїст «Кременчука» закинув рідкісну за виконанням шайбу (відео)

    • Розсилка
    Кирило Бондаренко відзначився нестандартною шайбою - Як у бейсболі: хокеїст «Кременчука» закинув рідкісну за виконанням шайбу (відео)
    Кирило Бондаренко відзначився нестандартною шайбою
    Українська хокейна ліга

    Кирило Бондаренко не допоміг своїй команді виграти, але запам’ятався ефектною дією

    У рамках 36-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги в центральному принциповому матчі зійшлися минулорічні півфіналісти плей-офф «Дніпро» і «Кременчук». Перемогу з рахунком 2:1 в овертаймі здобули херсонці.

    Рахунок в матчі відкрив екс-форвард «щук», який виступає в складі кременчукців, Кирило Бондаренко – нападник зловив відмінний пас на льоту від оборонця Владислава Грицьких і відзначився досить курйозною, але по-бейсбольному красивою шайбою.

    Попри поразку «Кременчук» очолює таблицю. У команди 87 очок і вона випереджає «Донбас» на сім пунктів. «Дніпро» йде третім» - 77 очок.

     Дивіться також: Бейсбол на льоду: Український хокеїст дивом врятував команду (відео)

    Джерело: Українська хокейна ліга

    хокей Українська хокейна ліга ХК «Кременчук» ХК «Дніпро» (Херсон) Кирило Бондаренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ