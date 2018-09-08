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    Яремчук та інші новачки збірної України пройшли кумедну посвяту в команді (відео)

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    Яремчук та інші новачки збірної України пройшли кумедну посвяту в команді (відео)

    Дебютанти продемонстрували партнерам свої вокальні дані

    Новачки збірної України пройшли посвяту у національній команді. За традицією, ця процедура означає, що футболістам потрібно заспівати пісню перед партнерами.

    Хлопці розділилися на дві музичні групи: тріо склали Євген Макаренко, Олег Данченко та Василь Кравець, а дуетом виступили Роман Яремчук, який дебютував у матчі проти Чехії, з Андрієм Цуріковим.

    Макаренко, Кравець і Данченко співають у збірній України:

    Яремчук і Цуріков співають пісеньку первачка:

    Дивіться, як збірна України вирвала перемогу у чехів у прем'єрному матчі Ліги націй.

    Джерело: football24.ua

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