Яремчук та інші новачки збірної України пройшли кумедну посвяту в команді (відео)
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Дебютанти продемонстрували партнерам свої вокальні даніНовачки збірної України пройшли посвяту у національній команді. За традицією, ця процедура означає, що футболістам потрібно заспівати пісню перед партнерами.
Хлопці розділилися на дві музичні групи: тріо склали Євген Макаренко, Олег Данченко та Василь Кравець, а дуетом виступили Роман Яремчук, який дебютував у матчі проти Чехії, з Андрієм Цуріковим.
Макаренко, Кравець і Данченко співають у збірній України:
Яремчук і Цуріков співають пісеньку первачка:
Дивіться, як збірна України вирвала перемогу у чехів у прем'єрному матчі Ліги націй.
Джерело: football24.ua