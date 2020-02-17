На чемпіонаті України з метань в Мукачеві встановлений найкращий результат сезону в світі



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Ганна Гацько-Федусова розраховує на олімпійський фінал, а, можливо, навіть трохи вище Жорстка атлетика

Героїнею дня стала запоріжанка Ганна Гацько-Федусова

Мукачеве на Закарпатті цими днями примітне не лише перестрілками кримінальних елементів.

На місцевому стадіоні «Харчовик» триває зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань. Після топових результатів у перший змагальний день у виконанні молотобійців через добу потішила провідна метальниця списа.

Варто сказати, що другий день з метань став повною протилежністю першому та більше походив на весняний старт. Морозна погода та мокрий сніг змінилися на весняні +10 за Цельсієм та зелену траву. Найвагоміший результат другого змагального дня належить запоріжанці Ганні Гацько-Федусовій, яка в четвертій спробі відправила свій спис за 60-метрову позначку – 60,45 метри, що і забезпечило їй золоту нагороду та путівку на Кубок Європи з метань. Крім того, цей результат – наразі найкращий у світі в сезоні-2020.

«Є деякі маленькі похибки, травми, підліковую то одне, то інше, - поділилася рівнем своєї готовності в коментарі «Жорсткій атлетиці» Гацько-Федусова. – Так, це дещо збиває, не дає виконати необхідний об’єм роботи, кількості кидків, але результат явно показує, що все вдається. Працюємо, йдемо до цілі, до головної цілі – потрапляння на Олімпіаду. І не просто для участі, але потрапляти в фінал і дай Бог, можливо, трохи вище».