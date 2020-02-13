Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото



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Даяна вийшла на полювання Instagram Ястремської

Обережно, тут спекотно

19-річна зірка українського тенісу Даяна Ястремська після повернення з Естонії, де виблискувала на матчах кваліфікації Кубку Федерації, дозволила собі дещо відпочити від роботи.

Наслідком стала пікантна фотосесія, частин якої стала доступною у четвер, 13 лютого. Даяна виклала у себе на сторінці в Instagram фото, де вона позує у чорних чулках та боді.

Переглянути цей допис в Instagram #life#appreciate#girl#girlpower#instagood#mood#odessa#tennis#photooftheday#photoshoot#silence Допис, поширений Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay) 13 Лют 2020 р. о 3:59 PST

Буквально за годину воно зібрало 7000 лайків та стало вірусним.

Зазначимо, що раніше Даяна була більш стримана й не викладала у соцмережі надто відверті картки, але час нестримний…

Джерело: Главком СПОРТ