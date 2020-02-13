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    Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото

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    Даяна вийшла на полювання - Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото
    Даяна вийшла на полювання
    Instagram Ястремської

    Обережно, тут спекотно

    19-річна зірка українського тенісу Даяна Ястремська після повернення з Естонії, де виблискувала на матчах кваліфікації Кубку Федерації, дозволила собі дещо відпочити від роботи.

    Наслідком стала пікантна фотосесія, частин якої стала доступною у четвер, 13 лютого. Даяна виклала у себе на сторінці в Instagram фото, де вона позує у чорних чулках та боді.

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    Допис, поширений Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

    Буквально за годину воно зібрало 7000 лайків та стало вірусним.  

    Зазначимо, що раніше Даяна була більш стримана й не викладала у соцмережі надто відверті картки, але час нестримний…

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    Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото
    Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото
    Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото
    Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото
    Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото
    Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото

    Джерело: Главком СПОРТ

    Даяна Ястремська Instagram
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