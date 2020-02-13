Даяна Ястремська обнадіяла фанатів пікантним фото
Даяна вийшла на полювання
Instagram Ястремської
Обережно, тут спекотно
19-річна зірка українського тенісу Даяна Ястремська після повернення з Естонії, де виблискувала на матчах кваліфікації Кубку Федерації, дозволила собі дещо відпочити від роботи.
Наслідком стала пікантна фотосесія, частин якої стала доступною у четвер, 13 лютого. Даяна виклала у себе на сторінці в Instagram фото, де вона позує у чорних чулках та боді.
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Буквально за годину воно зібрало 7000 лайків та стало вірусним.
Зазначимо, що раніше Даяна була більш стримана й не викладала у соцмережі надто відверті картки, але час нестримний…
Джерело: Главком СПОРТ