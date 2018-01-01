  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Йоганнес Бьо не виступить на четвертому етапі Кубка світу з біатлону

    Норвезький біатлоніст застудився
    Віце-лідер загального заліку Кубка світу норвежець Йоганнес Бьо пропустить етап Кубка світу в Обергофі, повідомляє Skiskytterforbundet. Норвезький біатлоніст застудився і вже відправився на лікування додому. Нагадаємо, четвертий етап Кубка світу, який пройде в Обергофі, стартує 4 січня. Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вже назвав
    • Вчора, 22:52
    • Розсилка
    Йоганнес Бьо. Фото: Eurosport
    Йоганнес Бьо. Фото: Eurosport

    Норвезький біатлоніст застудився

    Віце-лідер загального заліку Кубка світу норвежець Йоганнес Бьо пропустить етап Кубка світу в Обергофі, повідомляє Skiskytterforbundet.

    Норвезький біатлоніст застудився і вже відправився на лікування додому.

    Нагадаємо, четвертий етап Кубка світу, який пройде в Обергофі, стартує 4 січня.

    Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вже назвав склад на етап. Також був названий жіночий склад української збірної.

    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ