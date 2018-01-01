Йоганнес Бьо не виступить на четвертому етапі Кубка світу з біатлону
- Вчора, 22:52
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Йоганнес Бьо. Фото: Eurosport
Норвезький біатлоніст застудився
Віце-лідер загального заліку Кубка світу норвежець Йоганнес Бьо пропустить етап Кубка світу в Обергофі, повідомляє Skiskytterforbundet.
Норвезький біатлоніст застудився і вже відправився на лікування додому.
Нагадаємо, четвертий етап Кубка світу, який пройде в Обергофі, стартує 4 січня.
Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вже назвав склад на етап. Також був названий жіночий склад української збірної.