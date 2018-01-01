Йоганнес Бьо не виступить на четвертому етапі Кубка світу з біатлону

Норвезький біатлоніст застудився

Віце-лідер загального заліку Кубка світу норвежець Йоганнес Бьо пропустить етап Кубка світу в Обергофі, повідомляє Skiskytterforbundet. Норвезький біатлоніст застудився і вже відправився на лікування додому. Нагадаємо, четвертий етап Кубка світу, який пройде в Обергофі, стартує 4 січня. Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра вже назвав