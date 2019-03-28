Юнацька збірна України з футзалу пробилася на Євро-2019
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Розсилка
Підопічні Віталія Одегова достроково здобули путівку
Підопічні Віталія Одегова здобули другу перемогу в рамках основного раунду відбору на чемпіонат Європи.
У македонському Скоп’є на майданчику СРК «Кале» продовжуються матчі відбірної групи 4. Після вольової перемоги над Бельгією українці зустрічалися з однолітками з Румунії.
На 6-й хвилині матчу Денис Бланк з «ІнБеву» відкрив рахунок, однак незабаром суперники відігралися. Наприкінці першого тайму синьо-жовтих знову вивів уперед представник «Енергії» Ярослав Квасній, також до перерви румунів врятував каркас воріт.
На початку другої половини зустрічі українці збільшили свою перевагу — дубль оформив Бланк та відзначився Едуард Нагорний з «Авангарду». Усередині тайму п’ятий м'яч нашої команди забив гравець «Урагану-2-КФВ» Владислав Завертаний. Здобутого гандикапу синьо-жовтим вистачило для перемоги, незважаючи на ще три м’ячі у виконанні румунської збірної та напружені останні хвилини.
Після двох турів підопічні Віталія Одегова достроково здобули путівку на Євро.
Основний раунд відбору на Євро-2019 (U-19) з футзалу. Група 4
1 тур
Україна — Бельгія — 3:2
Македонія — Румунія — 2:7
2 тур
Румунія — Україна — 4:5 (1:2)
Голи: Дудау (9), Дуда (31, 39), Гавріла (32) — Бланк (6, 21), Квасній (20), Нагорний (23), Завертаний (30).
Україна: Козлов — Бланк, Завертаний, Сорокін, Овакімян — Масевич, Сенюк, Негела, Нагорний, Литвиненко, Квасній, Гуйван.
Попередження: Дуда (30) — Овакімян (8).
Македонія — Бельгія — 0:9 (0:3)
3 тур
29.03 17.00 Бельгія — Румунія
29.03 19.30 Україна — Македонія
Турнірна таблиця
|
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Україна
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8—6
|
6
|
2.
|
Бельгія
|
2
|
1
|
0
|
1
|
11—3
|
3
|
3.
|
Румунія
|
2
|
1
|
0
|
1
|
11—7
|
3
|
4.
|
Македонія
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2—16
|
0
У рамках основного раунду відбору до Євро-2019 (U-19) 28 команд розбито на сім квартетів, переможці яких стануть учасниками континентального форуму. Вони приєднаються до збірної Латвії, яка є господарем фінальної частини чемпіонату Європи, що проходитиме з 8-го по 14 вересня.
Джерело: ФФУ