Юнацька збірна України з футзалу пробилася на Євро-2019



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Фото Павла Кубанова.

Підопічні Віталія Одегова достроково здобули путівку

Підопічні Віталія Одегова здобули другу перемогу в рамках основного раунду відбору на чемпіонат Європи.

У македонському Скоп’є на майданчику СРК «Кале» продовжуються матчі відбірної групи 4. Після вольової перемоги над Бельгією українці зустрічалися з однолітками з Румунії.

На 6-й хвилині матчу Денис Бланк з «ІнБеву» відкрив рахунок, однак незабаром суперники відігралися. Наприкінці першого тайму синьо-жовтих знову вивів уперед представник «Енергії» Ярослав Квасній, також до перерви румунів врятував каркас воріт.

На початку другої половини зустрічі українці збільшили свою перевагу — дубль оформив Бланк та відзначився Едуард Нагорний з «Авангарду». Усередині тайму п’ятий м'яч нашої команди забив гравець «Урагану-2-КФВ» Владислав Завертаний. Здобутого гандикапу синьо-жовтим вистачило для перемоги, незважаючи на ще три м’ячі у виконанні румунської збірної та напружені останні хвилини.

Після двох турів підопічні Віталія Одегова достроково здобули путівку на Євро.

Основний раунд відбору на Євро-2019 (U-19) з футзалу. Група 4

1 тур

Україна — Бельгія — 3:2

Македонія — Румунія — 2:7

2 тур

Румунія — Україна — 4:5 (1:2)

Голи: Дудау (9), Дуда (31, 39), Гавріла (32) — Бланк (6, 21), Квасній (20), Нагорний (23), Завертаний (30).

Україна: Козлов — Бланк, Завертаний, Сорокін, Овакімян — Масевич, Сенюк, Негела, Нагорний, Литвиненко, Квасній, Гуйван.

Попередження: Дуда (30) — Овакімян (8).

Македонія — Бельгія — 0:9 (0:3)

3 тур

29.03 17.00 Бельгія — Румунія

29.03 19.30 Україна — Македонія

Турнірна таблиця

Команда І В Н П М О 1. Україна 2 2 0 0 8—6 6 2. Бельгія 2 1 0 1 11—3 3 3. Румунія 2 1 0 1 11—7 3 4. Македонія 2 0 0 2 2—16 0

У рамках основного раунду відбору до Євро-2019 (U-19) 28 команд розбито на сім квартетів, переможці яких стануть учасниками континентального форуму. Вони приєднаються до збірної Латвії, яка є господарем фінальної частини чемпіонату Європи, що проходитиме з 8-го по 14 вересня.

Джерело: ФФУ