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    Юнацька збірна України з футзалу пробилася на Євро-2019

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    Юнацька збірна України з футзалу пробилася на Євро-2019
    Фото Павла Кубанова.

    Підопічні Віталія Одегова достроково здобули путівку

    Підопічні Віталія Одегова здобули другу перемогу в рамках основного раунду відбору на чемпіонат Європи.

    У македонському Скоп’є на майданчику СРК «Кале» продовжуються матчі відбірної групи 4. Після вольової перемоги над Бельгією українці зустрічалися з однолітками з Румунії.

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    На 6-й хвилині матчу Денис Бланк з «ІнБеву» відкрив рахунок, однак незабаром суперники відігралися. Наприкінці першого тайму синьо-жовтих знову вивів уперед представник «Енергії» Ярослав Квасній, також до перерви румунів врятував каркас воріт.

    На початку другої половини зустрічі українці збільшили свою перевагу — дубль оформив Бланк та відзначився Едуард Нагорний з «Авангарду». Усередині тайму п’ятий м'яч нашої команди забив гравець «Урагану-2-КФВ» Владислав Завертаний. Здобутого гандикапу синьо-жовтим вистачило для перемоги, незважаючи на ще три м’ячі у виконанні румунської збірної та напружені останні хвилини.

    Після двох турів підопічні Віталія Одегова достроково здобули путівку на Євро. 

    Основний раунд відбору на Євро-2019 (U-19) з футзалу. Група 4

    1 тур

    Україна — Бельгія — 3:2

    Македонія — Румунія — 2:7

    2 тур

    Румунія — Україна 4:5 (1:2)

    Голи: Дудау (9), Дуда (31, 39), Гавріла (32) — Бланк (6, 21), Квасній (20), Нагорний (23), Завертаний (30).

    Україна: Козлов — Бланк, Завертаний, Сорокін, Овакімян — Масевич, Сенюк, Негела, Нагорний, Литвиненко, Квасній, Гуйван.

    Попередження: Дуда (30) — Овакімян (8).

    Македонія — Бельгія — 0:9 (0:3)

    3 тур

    29.03     17.00     Бельгія — Румунія

    29.03     19.30     Україна — Македонія

    Турнірна таблиця

     

    Команда

    І

    В

    Н

    П

    М

    О

    1.

    Україна

    2

    2

    0

    0

    8—6

    6

    2.

    Бельгія

    2

    1

    0

    1

    11—3

    3

    3.

    Румунія

    2

    1

    0

    1

    11—7

    3

    4.

    Македонія

    2

    0

    0

    2

    2—16

    0

    У рамках основного раунду відбору до Євро-2019 (U-19) 28 команд розбито на сім квартетів, переможці яких стануть учасниками континентального форуму. Вони приєднаються до збірної Латвії, яка є господарем фінальної частини чемпіонату Європи, що проходитиме з 8-го по 14 вересня.

    Джерело: ФФУ

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