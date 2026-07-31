«Челсі» отримав покарання за порушення часів Абрамовіча

Англійський гранд не дотримувався директив щодо роботи з посередниками

Лондонський «Челсі» оштрафований на 10 млн фунтів за порушення правил Футбольної асоціації Англії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

«Сині» уникнули зняття очок. У першій версії покарання «Челсі» збиралися позбавити шести пунктів. Клуб оскаржив такий крок, а незалежна апеляційна рада став на бік лондонців і скасував таку санкцію.

Натомість «Челсі» отримав заборону на реєстрацію нових футболістів на два повних і почергових трансферних вікна умовно до 30 червня 2027 року. Також англійський гранд заплатить 10 млн фунтів, які асоціація інвестує у дитячий футбол.

У вересні 2025-го «Челсі» отримав офіційні звинувачення про 74 епізоди порушення правил у 2009-2022 роках. Футбольна асоціація запідозрила, що «сині» могли порушувати фінансовий fair-play за допомогою офшорів колишнього власника Романа Абрамовіча. Зняття очок гранду вдалося уникнути завдяки визнанню порушень.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.