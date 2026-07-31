Мудрик відреагував на несподіване завершення дискваліфікації

Українець сповнений ентузіазму повернутися на високий рівень

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик прокоментував скорочення дискваліфікації за вживання заборонених речовин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram футболіста.

«Після тривалої боротьби чотирирічна дискваліфікація, що була накладена на мене, скасована, тож я можу негайно відновити свою кар'єру. Я вдячний, що цей процес завершився, мені дозволили повернутися у футбол, і я тепер можу дивитися у майбутнє», – заявив Мудрик.

За словами українця, період поза футболом був для нього найважчим у житті. Він укотре наголосив, що ніколи свідомо чи навмисно не вживав заборонених речовин. Також він подякував рідним, друзям і клубу за підтримку в непростий період.

«Зараз я зосереджений на поверненні у футбол, щоденній наполегливій праці та тому, щоб вийти на поле та приносити користь команді. Спасибі всім, хто продовжував вірити в мене. З нетерпінням чекаю на наступний розділ моєї кар'єри», – резюмував Мудрик.

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Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.