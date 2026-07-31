«Ньюкасл» несподівано залишився без головного тренера
«Сороки» змушені шукати нового коуча за три тижні до старту сезону
Едді Гау пішов із посади керманича англійського «Ньюкасла». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
Відставка сталася з ініціативи англійського фахівця. Він попросив керівництво «сорок» звільнити його від обов'язків. Менеджмент «Ньюкасла» пішов назустріч тренеру, контракт із яким був розрахований на тривалий термін.
Гау прийшов на «Сент-Джеймс Парк» у листопаді 2021 року. Успіхи «сорок» після купівлі Суверенним фондом Саудівської Аравії пов'язані саме з його іменем. Зокрема, англієць двічі вивів «Ньюкасл» до Ліги чемпіонів і завоював Кубок англійської ліги 2024/25.
Минулий сезон «сороки» з Гау на чолі завершили на 12-й сходинці в англійській Прем'єр-лізі. Паралельно команда дійшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступилася іспанській «Барселоні» (1:1, 2:7). У міжсезоння «сороки» продали хавбека Тоналі та нападника Гордона, а також близькі до продажу капітана Гімарайнса.
До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.
Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.
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