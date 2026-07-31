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Збірну Чехії з футболу вперше очолив іноземець

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірну Чехії з футболу вперше очолив іноземець
Санті Денія підписав контракт до Євро-2028
фото: fotbal.cz

Санті Денія виграв Олімпіаду-2024 зі збірною Іспанії

Збірну Чехії з футболу очолив іспанський тренер Санті Денія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Футбольну асоціацію Чехії.

Після завершення Чемпіонату світу 2026 збірну Чехії залишив наставник Мірослав Коубек. Новим головним тренером призначено Санті Денію. Іспанець став першим іноземним тренером в історії чеської національної команди. Договір підписано до Євро-2028 з опцією продовження.

Раніше Санті Денія працював із юнацькими збірними Іспанії U-17 та U-19, очолював молодіжну збірну U-21, а також працював з олімпійською збірною на Іграх-2024 у Парижі. «Фурія Роха» на тому турнірі здобула золоті медалі, обігравши у фіналі Францію.

Восени Чехію чекає виступ у розіграші Ліги націй-2026. У дивізіоні А її суперниками стануть Хорватія, Англія та Іспанія.

Нагадаємо, головний тренер збірної Чехії з футболу Мірослав Коубек подав у відставку після провального виступу команди на Чемпіонаті світу 2026.

Чехія пробилась на Чемпіонат світу 2026 з футболу через плейоф кваліфікації і повернулася на мундіаль вперше за 20 років. Однак на турнірі чехи посіли останнє місце в групі A, набравши одне очко у протистоянні з Мексикою, ПАР і Південною Кореєю. Після вильоту з Чемпіонату світу 2026 Коубек та Футбольна асоціація Чехії розірвали договір за взаємною згодою сторін.

До слова, Мірослав Коубек нетривалий час був найстаршим наставником в історії Чемпіонатів світу. У перший день Чемпіонату світу 2026 віковий рекорд серед тренерів оновили двічі. Вперше це трапилося у матчі-відкритті турніру між збірними Мексики та Південної Африки. Бельгійський наставник ПАР Уго Броос вивів на поле свою команду у віці 74 років та 62 днів.

Проте рекорд Брооса протримався лише декілька годин, оскільки вже у другому поєдинку цієї ж групи між Чехією та Південною Кореєю наставник Чехів Мірослав Коубек дебютував на турнірі у віці 74 років та 284 днів.

Згодом віковий рекорд Коубека був побитий на цьому ж Чемпіонаті світу. Головний тренер збірної Кюрасао нідерландець Дік Адвокат вивів свою команду на матч світової першості у віці 78 років та 260 днів.

Теги: Ліга націй ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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