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«Зоря» впевнено здолала «Колос» у матчі-відкритті сезону Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Зоря» впевнено здолала «Колос» у матчі-відкритті сезону Прем'єр-ліги
Підопічні Віктора Скрипника відсвяткували успіх
фото: УПЛ

Елітний дивізіон стартував цікавим протистоянням у столиці

Луганська «Зоря» переграла ковалівський «Колос» (2:0) у першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Із перших хвилин команди не відсиджувалися в обороні. У дебюті Кушніренко із середньої дистанції струсонув поперечину воріт «хліборобів». А за кілька хвилин Бурда скосив Нестеренка за межами штрафного та залишив «Колос» у меншості.

Утім, швидко скористатися чисельною перевагою команда Віктора Скрипника не змогла. Нові моменти біля воріт Пахолюка виникли після екватору тайму. Кіпер упродовж однієї атаки впорався з ударом Будківського та добиванням Пердути, а Мачелюк згодом відправив м'яч над рамкою.

На початку другої половини команди обмінялися змарнованими нагодами. Єлавіч розім'яв Пахолюка низовим ударом. У відповідь Кане трохи не влучив у дальню дев'ятку. Згодом воротар «Колоса» впорався з небезпечними випадами Будківського та Кушніренка.

Тиск «Зорі» приніс плоди на 70-й хвилині. Джордан із правого флангу віддав у штрафний, де Нестеренко залишив м'яч для Будківського. Досвідчений форвард у дотик відправив м'яч у дальній кут без шансів для голкіпера.

Далі суперники ще раз обмінялися нереалізованими моментами. Удар Задорожного по центру парирував Пахолюк. Натомість Цуріков у падінні не зумів переграти Рибака після передачі Тахірі.

Зрештою, на 82-й хвилині фактично крапку в протистоянні поставив Задорожний. Він отримав пас Попари на вході в штрафний та з-під оборонця закрутив у дальній кут. Більше команди не забивали, тож переможно сезон розпочала «Зоря».

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр-ліга. Перший тур

«Зоря» – «Колос» – 2:0

  • Голи: Будківський, 70, Задорожний, 82

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Зоря»

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