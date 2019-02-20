З наступного сезону телеканал «Футбол» не транслюватиме Англійської Прем'єр-ліги



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Керівник ТК «Футбол» Олександр Денисов має подумати над якісним наповненням мовної сітки ТК «Футбол»

Права на новий трирічний цикл на території України купила компанія Setanta

З сезону-2019/2020 матчі англійської Прем'єр-ліги не будуть транслюватися на телеканалах «Футбол 1» і «Футбол 2». Права на новий трирічний цикл на території України купила компанія Setanta.

Поки що телеканал не мовить в Україні, але збирається запуститися до нового сезону. Працювати він буде українською мовою.

Офіційного підтвердження поки немає. Що буде показувати Setanta ще, крім АПЛ, поки невідомо.

На ТК «Футбол» залишаться матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Серії А. Також майже напевно канали продовжать показувати українську Прем'єр-лігу, яка з нового сезону повинна продаватися єдиним пулом.

Чемпіонати Іспанії, Німеччини і Франції показує стрімінговий сервіс MEGOGO.

Компанія Setanta ще з 2012 року працює російською мовою на деякі пострядянські країни. Раніше мовлення велося з Дубліна, але восени 2018 року трансляції ведуться з Києва. З 2012 року і до минулої осені на Setanta працював відомий український коментатор Дмитро Джулай.

Хто буде працювати на Setanta українською мовою - поки невідомо.

ТК «Футбол» показував Чемпіонат Англії з 2010-го року.







Джерело: Sportarena.com