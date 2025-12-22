Головна Спорт Новини
За кордоном арештували експрезидента однієї зі спортивних федерацій України

За кордоном арештували експрезидента однієї зі спортивних федерацій України
Діяльність Вадима та Андрія Єрмолаєвих неодноразово підпадала під розслідування
фото: «Українська правда»/Wikipedia

Єрмолаєв підозрюється у суттєвих махінаціях

На Кіпрі правоохоронні органи затримали колишнього президента Федерації кіберспорту України Артура Єрмолаєва. Про це повідомляє «Главком»

Операція відбулася 4 грудня в аеропорту під час спроби підозрюваного вилетіти до Дубая. Підставою для затримання став запит Інтерполу, а згідно з даними журналістських джерел «Української правди», наразі розглядається можливість його видачі правоохоронним органам Естонії. Справу пов’язують із розслідуванням незаконної діяльності мережі кол-центрів.

Артур Єрмолаєв є сином відомого дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який перебуває під санкціями РНБО через ведення бізнесу в окупованому Криму. Прізвища обох фігурували в резонансних розслідуваннях про «Батальйон Монако». Донедавна Артур Єрмолаєв був ключовою фігурою в українському кіберспорті: саме за його каденції ця дисципліна набула статусу офіційного виду спорту. Він також заснував команду «Windigo» та розвивав інфраструктуру комп’ютерних клубів. Однак у 2025 році UESF офіційно змінила власника та менеджмент – новим очільником федерації став Максим Кріппа, а Єрмолаєв остаточно відійшов від управління організацією.

Наразі офіційні органи не розголошують деталі процесуальних дій, а затриманий очікує на рішення щодо подальшої екстрадиції. Ситуація навколо екскерівника UESF залишається в центрі уваги через його тісні зв’язки з великим бізнесом та медійну активність у минулому.

Нагадаємо, що батько Єрмолаєва оперативно виходив зі свого бізнесу, переписуючи його на нечужих людей. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Як вийти з-під санкцій сухим і отримати подяку уряду? Майстер-клас бізнесмена Вадима Єрмолаєва».

