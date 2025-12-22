За кордоном арештували експрезидента однієї зі спортивних федерацій України

Єрмолаєв підозрюється у суттєвих махінаціях

На Кіпрі правоохоронні органи затримали колишнього президента Федерації кіберспорту України Артура Єрмолаєва. Про це повідомляє «Главком».

Операція відбулася 4 грудня в аеропорту під час спроби підозрюваного вилетіти до Дубая. Підставою для затримання став запит Інтерполу, а згідно з даними журналістських джерел «Української правди», наразі розглядається можливість його видачі правоохоронним органам Естонії. Справу пов’язують із розслідуванням незаконної діяльності мережі кол-центрів.

Артур Єрмолаєв є сином відомого дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який перебуває під санкціями РНБО через ведення бізнесу в окупованому Криму. Прізвища обох фігурували в резонансних розслідуваннях про «Батальйон Монако». Донедавна Артур Єрмолаєв був ключовою фігурою в українському кіберспорті: саме за його каденції ця дисципліна набула статусу офіційного виду спорту. Він також заснував команду «Windigo» та розвивав інфраструктуру комп’ютерних клубів. Однак у 2025 році UESF офіційно змінила власника та менеджмент – новим очільником федерації став Максим Кріппа, а Єрмолаєв остаточно відійшов від управління організацією.

Наразі офіційні органи не розголошують деталі процесуальних дій, а затриманий очікує на рішення щодо подальшої екстрадиції. Ситуація навколо екскерівника UESF залишається в центрі уваги через його тісні зв’язки з великим бізнесом та медійну активність у минулому.

Нагадаємо, що батько Єрмолаєва оперативно виходив зі свого бізнесу, переписуючи його на нечужих людей. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Як вийти з-під санкцій сухим і отримати подяку уряду? Майстер-клас бізнесмена Вадима Єрмолаєва».