Стало відомо, чи скасує Міжнародний кримінальний суд ордери на арешт Путіна у разі амністії

Міжнародний кримінальний суд не відмовиться від ордерів на арешт Путіна, навіть у разі амністії

МКС зобов'язаний дотримуватися Римського статуту, згідно з яким навіть у разі амністії ордери на арешт залишаються чинними

Міжнародний кримінальний суд (МКС) підтвердив, що ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та ще п’яти громадян Росії, звинувачених у воєнних злочинах в Україні, залишаються в силі, навіть якщо в рамках мирних переговорів під егідою США буде ухвалена всеосяжна амністія. Про це заявили заступники прокурора МКС Нажат Шамим Хан та Мам Мандиай Ніанг, пише «Главком».

Попри можливу політичну домовленість, що дозволить амністувати винних за умови підписання мирної угоди, МКС зобов'язаний дотримуватися Римського статуту, згідно з яким навіть у разі амністії ордери на арешт залишаються чинними. Як зазначив Шамим Хан, для призупинення дії ордерів необхідна резолюція Ради Безпеки ООН, і це питання залишатиметься в політичній площині.

Зокрема, Мам Мандиай Ніанг уточнив, що «МКС обов'язково дотримуватиметься Римського статуту, який не враховує політичні угоди», навіть якщо мирне врегулювання передбачатиме амністію для всіх учасників конфлікту.

Посол України в Нідерландах Андрій Костін виступив проти ідеї амністії. Він зазначив, що «з огляду на масові злочини, скоєні протягом війни, неможливо надавати безкарність всім винним, зокрема тим, хто віддав накази на скоєння злочинів».

році. Зокрема, їх звинувачують у депортації українських дітей з окупованих територій. Росія заперечує ці звинувачення, заявляючи, що дітей вивозили для забезпечення їх безпеки.

Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це.

Раніше російський диктатор Володимир Путін не отримав запрошення на саміт «Великої двадцятки» (G20) від Південно-Африканської Республіки (ПАР), яка приймала захід у своїй країні. Причиною став чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Кремля.