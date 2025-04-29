Санкції – не проблема. Мільйонер з Дніпра переписав півтора десятка на довірену особу

«Главком» нарахував 16 компаній підсанкційного Єрмолаєва, які оперативно було перереєстровано на громадянина Німеччини

Доларовий мільйонер Вадим Єрмолаєв, який в Україні під санкціями, оперативно виходить із свого бізнесу, переписуючи на нечужих людей. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Як вийти з-під санкцій сухим і отримати подяку уряду? Майстер-клас бізнесмена Вадима Єрмолаєва».

Зокрема, чимало бізнесу Єрмолаєва формально перейшло до його доньки Софії Кононенко. Вона – молода мама, яка ще рік тому активно знімала відео у Tik Tok. За її словами, до вторгнення мешкала в Україні. Проте російська агресія змусила поневірятися світом: спочатку Берлін, потім Лондон і, врешті, Кіпр. На острові у Середземному морі, каже Софія, вона не забуває про Україну, чекає на перемогу ЗСУ, щоб повернутися на Батьківщину.

Поки Софія Кононенко фізично перебуває на Кіпрі, про її «бажання повернутися» говорять українські реєстри. Наприклад, у ТОВ «Аскор Індастрі», на виробництві якого й побувала урядовиця Юлія Свириденко, донька Вадима Єрмолаєва тепер володіє контрольною часткою статутного капіталу – 51.99% через кіпрську компанію-нерезидента «Фунама Холдінгз Лімітед». За інформацією джерел «Главкома» в правоохоронних органах, до 5 грудня 2023 року контрольний пакет акцій ТОВ «Аскор Індастрі» належав Вадиму Єрмолаєву через ту ж саму офшорну компанію. Підсанкційний бізнесмен просто переписав «Фунаму Холдінгз Лімітед» на доньку Софію.

Крім цього, велику частину компаній Єрмолаєва скопом було перереєстровано на громадянина Німеччини такого собі Євгена Штейнберга. За даними аналітичної системи Youcontrol, вказані зміни почали відбуватися, починаючи з серпня 2024 року.

«Главком» публікує список фірм, з яких вийшов підсанкційний бізнесмен, а його місце посів маловідомий пан Штейнберг:

ТОВ «Еф ай ем ріелті» (основний профіль – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) – 43,39% частки у статутному капіталі фірми;

ТОВ «Південно-східна будівельна компанія» (будівництво житлових і нежитлових будівель) – 47,33%;

ТОВ «Марвелл» (надання в оренду інших машин, устаткування та товарів) – 71,58%;

ТОВ «Фінансова компанія «Капітал-Дніпро» (інші види кредитування) – 49,9%;

ТОВ «Ай ті-хаус» (надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів) – 99,9%;

ТОВ «Алеф істейт» (надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів) – 100%;

АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології» (трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти) – 100%;

АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Унісон-Фінанс» (трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти) – 100%;

ТОВ «Родючі землі» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) – 100%;

ТОВ «Агро-модерн» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) – 100%;

ТОВ «Елітгруп-А» (купівля та продаж власного нерухомого майна) – 99,9%;

ТОВ «Градосфера ЛТД» (купівля та продаж власного нерухомого майна) – 99,9%;

ТОВ «Артеміда-5» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) – 100%;

ТОВ «Укрсевісстрой» (будівництво житлових і нежитлових будівель) – 100%;

ТОВ «Торговий дім «Ельба» (виготовлення виробів із бетону для будівництва) – 100%;

ТОВ «Компанія «Пастораль» (організація будівництва будівель) – 50%.

Проілюструємо, як це відбувалося на прикладі фірми «Алеф істейт». Наприкінці червня 2024-го змінився кінцевий бенефіціар: замість Вадима Єрмолаєва прийшла Софія Кононенко. Але 8 серпня донька підсанкційного бізнесмена поступилася місцем німцю Євгену Штейнбергу.

«Главком» розкопав іще один промовистий факт. Виявилося, у Дніпрі мешкає повний тезка громадянина ФРН Євгена Штейнберга. За дивним збігом обставин, громадянин України Євген Штейнберг також активно веде бізнес у Дніпрі та області.

«Чітко не можу сказати, чи це одна і та ж людина. Скоріше, що так. У неофіційних розмовах мені повідомляли, що в Єрмолаєва та його оточення можуть бути паспорти інших держав, окрім України. Це дозволяє безперешкодно вести бізнес», – робить висновок голова правління ГО «Громадський контроль» Денис Селін.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення статки Вадима Єрмолаєва оцінювалися різними ЗМІ у понад $200 млн. Бізнесмен родом із Дніпра, тут зосереджені основні його активи: виробництво споживчих товарів; девелопмент; аграрний бізнес; виробництво медичних виробів, будівельних матеріалів і безшовних труб.

23 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким було введено санкції щодо ряд фізичних і юридичних осіб. Серед них громадянин Кіпру, бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Конкретно щодо Єрмолаєва на 10 років запроваджено 15 видів санкцій, серед них блокування активів; повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

24 червня 2024 року глава держави перезатвердив десятирічні санкції стосовно Вадима Єрмолаєва.

Як повідомляв «Главком», після Великодня перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко побувала у Дніпрі, і відвідала завод, який виробляє фурнітуру для вікон і дверей. Ідеться про Axor Industry. Це підприємство входить в орбіту бізнесмена Вадима Єрмолаєва, на якого держава наклала санкції.

До слова, обкладений санкціями в Україні доларовий мільйонер Вадим Єрмолаєв успішно розвиває власний бізнес у Дніпрі.