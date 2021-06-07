  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Мінюст Швейцарії став на бік Суперліги в протистоянні з УЄФА і ФІФА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    УЄФА позбавили можливості покарати провідні клуби - Мінюст Швейцарії став на бік Суперліги в протистоянні з УЄФА і ФІФА
    УЄФА позбавили можливості покарати провідні клуби
    Фото з відкритих джерел

    Міністерство юстиції заборонило накладати санкції на клуби

    УЄФА та ФІФА отримали офіційне повідомлення від Міністерства юстиції Швейцарії про те, що вони не можуть вживати відповідних заходів проти клубів, які не залишили число учасників Європейської Суперліги.

    Як повідомляє іспанське видання Cadena SER, швейцарська судова влада застерігає обидві міжнародні футбольні організації від накладення санкцій на «Барселону», мадридський «Реал» і «Ювентус».

    19 квітня 12 команд-засновників оголосили про створення Європейської Суперліги, але вже за два дні 9 клубів під тиском уболівальників, ФІФА, УЄФА, політиків свої країн оголосили про вихід зі змагання.

    7 травня УЄФА визначився з покаранням для колишніх учасників Суперліги. Кожен з дев'яти клубів заплатить благодійний внесок в розмірі €15 млн на розвиток футболу по всій Європі. Також клуби зобов'язалися в якості компенсації повернути 5% доходів за участь в клубних турнірах УЄФА за один сезон.

    Читайте також:

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Суперліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінюст Швейцарії став на бік Суперліги в протистоянні з УЄФА і ФІФА