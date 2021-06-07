Мінюст Швейцарії став на бік Суперліги в протистоянні з УЄФА і ФІФА

Міністерство юстиції заборонило накладати санкції на клуби

УЄФА та ФІФА отримали офіційне повідомлення від Міністерства юстиції Швейцарії про те, що вони не можуть вживати відповідних заходів проти клубів, які не залишили число учасників Європейської Суперліги.

Як повідомляє іспанське видання Cadena SER, швейцарська судова влада застерігає обидві міжнародні футбольні організації від накладення санкцій на «Барселону», мадридський «Реал» і «Ювентус».

19 квітня 12 команд-засновників оголосили про створення Європейської Суперліги, але вже за два дні 9 клубів під тиском уболівальників, ФІФА, УЄФА, політиків свої країн оголосили про вихід зі змагання.

7 травня УЄФА визначився з покаранням для колишніх учасників Суперліги. Кожен з дев'яти клубів заплатить благодійний внесок в розмірі €15 млн на розвиток футболу по всій Європі. Також клуби зобов'язалися в якості компенсації повернути 5% доходів за участь в клубних турнірах УЄФА за один сезон.