Стала відома система кваліфікації на Олімпіаду-2028 у баскетболі 3×3

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У Лос-Анджелесі-2028 року у турнірі з баскетболу 3×3 братимуть участь по 12 команд чоловіків та жінок
фото: FIBA

Відбірна система поєднує пряму кваліфікацію через рейтинг та серію відбіркових турнірів для національних команд

ФІБА представила офіційну систему кваліфікації для участі у турнірі з баскетболу 3×3 на Літніх Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Відбірна система поєднує пряму кваліфікацію через рейтинг та серію відбіркових турнірів для національних команд.

Автоматично путівку на Олімпіаду отримає господар Ігор збірна США у змаганнях як серед чоловіків, так і серед жінок.
Ще по п’ять місць у кожній з дисциплін (чоловічій та жіночій) будуть визначені на основі світового рейтингу станом на 1 грудня 2027 року. Він відтепер рахується за останні 24 місяця, що має дозволити зробити оцінювання національних команд більш стабільним і репрезентативним. Квоти розподіляються за регіональними квотами: Африка (1), Америка (1), Європа (1) та Азія-Пасифік (2, принаймні одне місце для Азії).

Ще по шість путівок будуть розіграні на чотирьох кваліфікаційних змаганнях, що проходитимуть від березня до червня 2028 року. Ці турніри передбачають різні шляхи відбору.

На першому турнірі буде розіграно по дві ліцензії. Тут візьмуть участь 12 команд — господар кваліфікаційного турніру та ще 11 команд на основі їхнього рейтингу федерації, але лише серед тих країн, які не брали участі в дисципліні баскетбол у Токіо-2020 та/або Парижі-2024.

На другому кваліфікаційному рейтинговому турнірі також візьмуть участь 12 команд і також буде розіграно по 2 ліцензії. До турніру допустять господаря кваліфікаційного турніру та ще 11 команд на основі рейтингу збірних ​​3x3.

Учасниками третього кваліфікаційного турніру, де розіграють по одній ліцензії, будуть 8 команд - господарі кваліфікаційного турніру (1) та переможці Кубка чемпіонів 2026 (1), Кубка чемпіонів 2027 (1), Континентальних кубків (4) та Кубку світу 2027 (1).

На четвертому і останньому кваліфікаційному турнірі до Олімпіади також планується розіграти по одній ліцензії. Тут зіграють господарі кваліфікаційного турніру та ще 7 команд на основі об’єднаного рейтингу федерації 3х3.

У Лос-Анджелесі-2028 року у турнірі з баскетболу 3×3 братимуть участь по 12 команд чоловіків та жінок, що стало результатом рішення МОК про розширення квот у цьому виді спорту.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

