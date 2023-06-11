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«Забирайся в джунглі». Лукаку став жертвою расистів після невдалої гри у фіналі Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Забирайся в джунглі». Лукаку став жертвою расистів після невдалої гри у фіналі Ліги чемпіонів
Sky Sports назвав форварда «Інтера» найгіршим гравцем фіналу Ліги чемпіонів

Після матчу з «Манчестер Сіті» вболівальники масово залишали расистські коментарі під дописом Лукаку в Instagram

Нападник міланського «Інтера» Ромелу Лукаку зазнав расистських образ у соцмережах після фіналу Ліги чемпіонів.

У фіналі Ліги чемпіонів «Інтер» поступився «Манчестер Сіті» з рахунком 0:1. На 71-й хвилині матчу Федеріко Дімарко міг зрівняти рахунок після добивання, але м'яч влучив у ногу Лукаку. Наприкінці зустрічі Ромелу не зміг забити головою, пробивши з воротарської лінії в голкіпера Едерсона. Sky Sports назвав форварда «Інтера» найгіршим гравцем матчу.

Після матчу вболівальники масово залишали расистські коментарі під останнім дописом Лукаку в Instagram. У коментарях белгійського форварда називали «чорною мавпою», закликаючи «забратися в джунглі» та відправляли йому емодзі, зображення та відео мавп та горил.

Раніше Лукаку зіткнувся з расизмом з боку уболівальників туринського «Ювентуса» під час матчу півфіналу Кубка Італії. Після інциденту поліція Туріна заборонила 171 уболівальнику туринців відвідувати матчі.

Теги: Інтер Ромелу Лукаку Ліга чемпіонів расизм

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