Київське «Динамо» відпустило в Китай основного центрального оборонця



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Тамаш Кадар нарешті перейшов в інший клуб

Офіційний сайт київського «Динамо» сповіщає, що 29-річний угорський оборонець Тамаш Кадар, який вважався основним стоппером команди з 2017 року й до приходу нинішнього тренера Олексія Михайличенка, більше не виступатиме за український клуб.

Динамівці досягли домовленості про перехід Кадара із клубом китайської Суперліги «Шаньдун Лунен».

Трансфер здійснений на постійній основі, сторони, як то зазвичай буває у панів Суркісів, домовилися не розголошувати фінансові умови угоди.

Тамаш Кадар виступав за "Динамо" з 2017 року після переходу з польського клубу «Лех». На його рахунку 66 матчів в українській Прем’єр-лізі, вісім матчів у кубкових національних турнірах (один гол) і 30 поєдинків у єврокубках у складі «Динамо».

Восени Кадар підіграв фанатам тату зі зображенням сови на шиї після відомого скандалу навколо бразильського футболіста «Шахтаря» Тайсона.