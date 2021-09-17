Тренер «Зорі» назвав причину поразки від чемпіонів Норвегії в Лізі конференцій

Віктор Скрипник вважає, що команду надломив перший гол зі стандартного положення

Луганська «Зоря» зазнала поразки від «Буде-Глімт» (1:3) в першому турі групового турніру Ліги конференцій. У Норвегії українська команда отримала два голи на початку другого тайму, а згодом помилки воротаря і захисника призвели до третього забитого м’яча.

Тренер команди Віктор Скрипник назвав причину, яка призвела до негативного результату.

«Буде-Глімт» – міцний горішок. У цієї команди є свій тактичний малюнок. У першому таймі була своєрідна розвідка. Після перерви перший стандарт надломив нашу команду. А далі індивідуально сильні якості гравців суперника дозволили їм використати свої шанси, – наводить слова Скрипника офіційний сайт «Зорі». – Будемо готуватися далі. У нас наступна гра, в чемпіонаті з «Чорноморцем». Не будемо посипати голову попелом. Будь-які ігри, навіть такі, додають досвіду».

В іншому матчі нашої групи італійська «Рома» розтрощила болгарський ЦСКА з рахунком 5:1.

Раніше два українця потрапили до числа найкращих молодих футболістів Європи.