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    Тренер «Зорі» назвав причину поразки від чемпіонів Норвегії в Лізі конференцій

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    Віктор Скрипник з&nbsp;&laquo;Зорею&raquo; з поразки стартував у Лізі конференцій - Тренер «Зорі» назвав причину поразки від чемпіонів Норвегії в Лізі конференцій
    Віктор Скрипник з «Зорею» з поразки стартував у Лізі конференцій
    Фото з відкритих джерел

    Віктор Скрипник вважає, що команду надломив перший гол зі стандартного положення

    Луганська «Зоря» зазнала поразки від «Буде-Глімт» (1:3) в першому турі групового турніру Ліги конференцій. У Норвегії українська команда отримала два голи на початку другого тайму, а згодом помилки воротаря і захисника призвели до третього забитого м’яча.

    Тренер команди Віктор Скрипник назвав причину, яка призвела до негативного результату.

    «Буде-Глімт» – міцний горішок. У цієї команди є свій тактичний малюнок. У першому таймі була своєрідна розвідка. Після перерви перший стандарт надломив нашу команду. А далі індивідуально сильні якості гравців суперника дозволили їм використати свої шанси, – наводить слова Скрипника офіційний сайт «Зорі». – Будемо готуватися далі. У нас наступна гра, в чемпіонаті з «Чорноморцем». Не будемо посипати голову попелом. Будь-які ігри, навіть такі, додають досвіду».

    В іншому матчі нашої групи італійська «Рома» розтрощила болгарський ЦСКА з рахунком 5:1.

    Раніше два українця потрапили до числа найкращих молодих футболістів Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій
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    Тренер «Зорі» назвав причину поразки від чемпіонів Норвегії в Лізі конференцій