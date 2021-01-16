Зак Лавін підкорив рекорд Майкла Джордана

Результативність лідера не допомагає «Чікаґо» перемагати

У черговому матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоції «Оклагома-Сіті Тандер» перемогли «Чікаґо Буллз». Зустріч відбулася на стадіоні «Чізпік Енерджі-Арена» в Оклагома-Сіті і завершилася з рахунком 127:125 ОТ (22:30 28:38, 37:27, 31:23, 9: 7) на користь підопічних Марка Дейґнолта.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став оборонець «Чікаґо» Зак Лавін. В його активі 35 очок, 7 підбирань і 6 асистів. Таким чином, Зак повторив досягнення легенди «Буллз» Майкла Джордана. Лавін став другим гравцем в історії клубу, кому вдалося три зустрічі поспіль завершити з 35 очками, 5 підбираннями та 5 асистами.

Це третій поспіль програш «Чікаґо». У наступному матчі регулярного чемпіонату «бики» 17 січня в гостях зустрінуться з «Даллас Маверікс».