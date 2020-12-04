Запорізький «Мотор» здобув третю поспіль перемогу в Лізі чемпіонів

Чемпіони України реально претендують на вихід у плей-оф

На домашньому паркеті палацу спорту «Юність» «Мотор» оформив важливу перемогу в матчі зі словенським «Цельє».

Упевнена гра голкіпера Івана Мороза, який здійснив 18 сейвів за гру, не дозволила гостям взяти перевага в рівній боротьбі з ходу матчу. Також варто відзначити два нереалізованих семиметрових у першому таймі від гравців «Цельє».

Під кінець зустрічі словенці скоротили і без того невеликий розрив у три голи до одного. Як у першому, так і в другому таймі вирішальними стали кидки Бориса Пуховського.

«Мотор» (Запоріжжя, Україна) - «Цельє» (Словенія) – 31:29 (14:13)

«Мотор»: Іван Мороз; Пуховський (4), Бабичев (3), Малашинскас (5), Денисов (2), Моліна Косано, Козакевич, Кубатко (1), Орбовіч (3), Касай, Бохан (6), Горига (4), Бурзак, Міноцький (3), Турченко

«Цельє»: Івіч, Вуйовіч; Млакар (9), Лебан (3), Разгор (1), Кодрин (3), Грошельї (1), Цветко, Новак (1), Горжен (4), Шарац (5), Мазей, Начіновіч (1), Кльюн, Чепіч, Цокан (1)

«Мотор» здобув третю перемогу при трьох поразках і вийшов на п’яте місце в групі з восьми команд. Лідирує іспанська «Барселона» - вісім перемог у восьми матчах. Другим іде угорський «Веспрем», який має 13 очок. Данський «Ольборґ» має десять пунктів, німецький «Кіль» - сім. Французький «Нант» із двома перемогами в п’яти матчах іде слідом за «Мотором». «Цельє» виграв один матч із семи. Хорватський «Заґреб» усі зустрічі програв.

9 грудня «Мотор» гратиме» на виїзді з «Нантом».