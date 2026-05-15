Ребров вніс 30 млн грн для застави за Єрмака – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Сергій Ребров нещодавно залишив посаду головного тренера збірної України
фото: УАФ
Колишнього голову Офісу президента України підозрюють в корупції

Колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

Як інформує журналіст-розслідувач Михайло Ткач, Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за колишнього голову Офісу президента України, якого підозрюють в корупції. Через можливі зв'язки ексглави ОП зі справою Міндіча його було відправлено у відставку в листопаді 2025 року.

Реброва і Єрмака пов'язують родинні зв'язки. ЗМІ інформували, що саме Єрмак просував кандидатуру Реброва на посаду тренера збірної України перед його призначенням.

Нагадаємо, що колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров може очолити грецький клуб «Панатінаїкос».

Як зазначає джерело, Ребров вже мав раніше (восени 20205 року) домовленості з «Панатінаїкосом». Він вже приїздив у Грецію, щоб відновити перемовини з клубом з Афін. На посаді головного тренера «Панатінаїкоса» Ребров може змінити знаменитого іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса.

Сергія Ребров звільнили з посади головного тренера збірної України у квітні. Він очолював «синьо-жовтих» з 2023 року. Тренер не зміг вивести команду на Чемпіонат світу 2026 – у нього діяла угода до 30 липня 2026 року.

Раніше була інформація, що Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), очоливши клуб «Аль-Вахда».

Італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. 54-річний тренер та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди. Зазначимо, що вперше національну команду країни очолюватиме іноземний спеціаліст.

Теги: корупція в Україні Тимур Міндіч Андрій Єрмак Сергій Ребров корупція НОВИНИ ФУТБОЛУ Операція «Мідас»

