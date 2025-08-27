«Серветт» – «Шахтар»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги Конференцій

Поєдинок «Серветт» – «Шахтар» пройде на «Стад де Женев» у місті Лансі (передмістя Женеви)

У четвер, 28 серпня, донецький «Шахтар» зіграє матч-відповідь у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Серветт» – «Шахтар» пройде на «Стад де Женев» у місті Лансі (передмістя Женеви). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Серветт» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ.

Нагадаємо, «Шахтар» не зміг подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій сезону 2025/26, програвши грецькому «Панатінаїкосу» у серії пенальті.

До слова, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок вже на восьмій хвилині, а після подачі з кутового Ламін Фомбу забив ударом головою. «Гірники» мали чимало моментів і виконали 24 удари по воротах, але зрівняти змогли лише у другому таймі.

На 73-й хвилині Валерій Бондар після подачі з кутового відправив м'яч у ворота суперника також ударом головою.

«Шахтар» повністю контролював гру за кількістю атак і ударів, тоді як Серветт пробив по воротах лише двічі, і один із цих ударів став результативним.

Нагадаємо, київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.

