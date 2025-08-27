Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Серветт» – «Шахтар»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги Конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Серветт» – «Шахтар»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги Конференцій
Гру «Серветт» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ

Поєдинок «Серветт» – «Шахтар» пройде на «Стад де Женев» у місті Лансі (передмістя Женеви)

У четвер, 28 серпня, донецький «Шахтар» зіграє матч-відповідь у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Серветт» – «Шахтар» пройде на «Стад де Женев» у місті Лансі (передмістя Женеви). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Серветт» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ.

Нагадаємо, «Шахтар» не зміг подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій сезону 2025/26, програвши грецькому «Панатінаїкосу» у серії пенальті.

До слова, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок вже на восьмій хвилині, а після подачі з кутового Ламін Фомбу забив ударом головою. «Гірники» мали чимало моментів і виконали 24 удари по воротах, але зрівняти змогли лише у другому таймі.

На 73-й хвилині Валерій Бондар після подачі з кутового відправив м'яч у ворота суперника також ударом головою.

«Шахтар» повністю контролював гру за кількістю атак і ударів, тоді як Серветт пробив по воротах лише двічі, і один із цих ударів став результативним.

Нагадаємо, київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

Теги: ФК «Шахтар» Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий сезон для легіонерів збірної України набирає обертів
Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: мінімальні перемоги та нищівний розгром
25 серпня, 17:43
Бейлі виступав за «Астон Віллу» із серпня 2021 року
Клуб Довбика вперше у своїй історії підписав контракт із ямайським футболістом
20 серпня, 16:54
Цього сезону в розіграші кубка беруть участь 68 команд
Кубок України з футболу: став відомий розклад матчів 1/32 фіналу
20 серпня, 10:14
Ронні Стам брав участь у ввезенні близько 700 кілограмів кокаїну з Чилі
Нідерландський ексфутболіст отримав сім років в'язниці за наркоторгівлю
12 серпня, 18:52
На російський футбол очікують нові складні часи?
Влада РФ почала закручувати гайки в російському футболі – джерело
11 серпня, 12:28
49-річний Максим Ромащенко з 20 м'ячами є найкращим снайпером в історії збірної Білорусі
Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі
6 серпня, 11:49
«Полісся» змогло переломити хід протистояння з «Санта-Коломою»
«Полісся» вийшло в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій
31 липня, 20:53
У церемонії жеребкування взяли участь спеціально запрошені гості
Відбулося жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих команд
30 липня, 17:40
33-річний український центровий провів 10 сезонів в елітному дивізіоні Іспанії
Капітан збірної України з баскетболу продовжить виступи в Іспанії
27 липня, 11:48

Новини

Моурінью хоче бачити у «Фенербахче» гравця збірної України – ЗМІ
Моурінью хоче бачити у «Фенербахче» гравця збірної України – ЗМІ
«Серветт» – «Шахтар»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги Конференцій
«Серветт» – «Шахтар»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги Конференцій
«Чорноморець» шукає лікаря для команди через сервіс безкоштовних оголошень
«Чорноморець» шукає лікаря для команди через сервіс безкоштовних оголошень
Костюк єдиною з українок пробилась у друге коло US Open
Костюк єдиною з українок пробилась у друге коло US Open
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
43K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
27K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
15K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2380
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua