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    Збірна України дізналася суперників у відборі на Чемпіонат світу-2022

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    <span>Гравці збірної України&nbsp;</span> - Збірна України дізналася суперників у відборі на Чемпіонат світу-2022
    Гравці збірної України 
    Фото: facebook.com/UkraineNationalFootballTeam

    Команда Шевченка потрапила до групи, яка складається з п'яти команд

    Сьогодні, 7 грудня, у Цюріху відбулося жеребкування Європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футболу, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі. Збірна України під час жеребкування дізналася своїх суперників у відборі на чемпіонат.

    Отже, збірна України потрапила до групи D, де зустрінеться з командами Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану.

    Десять переможців груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу-2022 напряму. Десять володарів других місць в березні 2022 року візьмуть участь в стикових матчах поряд з двома кращими переможцями груп Ліги націй УЄФА-2020/21, які ще не вийшли на чемпіонат світу через Європейську кваліфікацію і не заробили в ній путівку в "стики". Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному пройдуть півфінал і фінал з одного матчу. Три переможця «стиків» вийдуть у фінальну стадію.

    Результати жеребкування:

    група А - Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан;

    група В - Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово;

    група С - Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва;

    група D - Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан;

    група Е - Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія;

    група F - Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова;

    група G - Голландія, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар;

    група H - Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;

    група I - Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино;

    група J - Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.

    Розклад Європейської кваліфікації 2021 року:

    тур 1: 24-25 березня

    тур 2: 27-28 березня

    тур 3: 30-31 березня

    тур 4: 1-2 вересня

    тур 5: 4-5 вересня

    тур 6: 7-8 вересня

    тур 7: 8-9 жовтня

    тур 8: 11-12 жовтня

    тур 9: 11-13 листопада

    тур 10: 14-16 жовтня.

    Стикові матчі: 24, 25, 28, 29 березня 2022 року.
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України жеребкування Україна
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