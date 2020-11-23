Офіційно: юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду в Києві перенесено

У 2018 році Україна вже проводила юнацький чемпіонат світу. Тоді наша команда здобула одну медаль

Попередньо змагання змістили у часі на рік

Юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду, який мав відбутися наприкінці нинішнього року в Києві, перенесено. Міжнародна федерація водних видів спорту вже визначилася з новими датами проведення змагань.

Попередньо планувалося, що цією першістю планети Україна завершить олімпійський 2020 рік. Змагання мали відбутися 29 листопада – 6 грудня. Але слідом за Іграми в Токіо і більшістю інших офіційних стартів світового спортивного календаря та ж доля спіткала юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду. Велика кількість позитивних тестів на Covid-19, щоденні коронавірусні рекорди вибору не залишають.

«Ми були готові приймати змагання на найвищому рівні, так як ми це вміємо і робимо. Чекали лише на рішення Міжнародної федерації. На жаль, через пандемію коронавірусу, свято спорту цьогоріч відміняється. Здоров’я спортсменів – найголовніше для нас і піддавати його ризику, ми не можемо», – прокоментував рішення FINA президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов прес-службі Федерації.

За рішенням FINA, юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду відбудеться у київському спортивному комплексі «Ліко» з 28 листопада по 5 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що у 2018 році Міжнародна федерація плавання (FINA) вперше довірила нашій країні приймати змагання такого рівня вперше. Організація та проведення чемпіонату тоді отримали виключно позитивні оцінки. На тих змаганнях українці виграли одну медаль. Бронзу в синхронних стрибках з десятиметрової вишки здобули Олег Сербін та Євген Науменко.