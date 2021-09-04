Збірна України назвала заявку на матч з Францією
Не вийдуть на поле Олександр Зінченко і Віталій Буяльський
Тренерський штаб збірної України назвав заявку на матч п'ятого туру кваліфікаційної стадії чемпіонату світу 2022 року з національною командою Франції, Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.
У матчі зможуть взяти участь:
Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник.
Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Тарас Качараба, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Олександр Караваєв.
Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.
Нагадаємо, півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не зможе взяти участь в матчі через дискваліфікацію, а гравець «Динамо» Віталій Буяльський не зіграє через пошкодження.
Раніше Андрій Шевченко розповів, чому залишив збірну України.
Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Франція.
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