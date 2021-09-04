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    Збірна України назвала заявку на матч з Францією

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    Олександр Петраков назвав склад на гру з Францією - Збірна України назвала заявку на матч з Францією
    Олександр Петраков назвав склад на гру з Францією
    Фото з відкритих джерел

    Не вийдуть на поле Олександр Зінченко і Віталій Буяльський

    Тренерський штаб збірної України назвав заявку на матч п'ятого туру кваліфікаційної стадії чемпіонату світу 2022 року з національною командою Франції, Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.

    У матчі зможуть взяти участь:

    Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник.

    Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Тарас Качараба, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко.

    Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Олександр Караваєв.

    Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.

    Нагадаємо, півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не зможе взяти участь в матчі через дискваліфікацію, а гравець «Динамо» Віталій Буяльський не зіграє через пошкодження.

    Раніше Андрій Шевченко розповів, чому залишив збірну України.

    Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Україна – Франція.

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    Теги: Україна Олександр Зінченко Віталій Буяльський
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    Збірна України назвала заявку на матч з Францією