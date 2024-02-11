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Збірна України обіграла Естонію та вийшла у фінал відбору Олімпіади-2026

Надія Карбунар
glavcom.ua
Збірна України обіграла Естонію та вийшла у фінал відбору Олімпіади-2026
Україна наприкінці літа зіграє у фінальній частині відбору на Олімпіаду
фото з відкритих джерел

Українці активно розпочали зустріч і швидко вийшли вперед

Збірна України з хокею провела останній матч цього етапу відбору на Олімпіаду-2026. Після перемог над Південною Кореєю та Польщею українським хокеїстам потрібно було у будь-якому форматі перемогти Естонію, щоб вийти у фінальний раунд відбіркового турніру.

Українці активно розпочали зустріч і швидко вийшли вперед завдяки шайбі Мазура, який вдало підставив ключку під передачу партнера під час більшості. Далі Естонія двічі невдало розіграла більшість, а вже в рівних складах другий гол потужним кидком оформив Пангелов-Юлдашев. Рахунок 3:0 після виходу віч-на-віч зробив Лялька.

Другий період вийшов нервовим. Естонці скористалися нашими помилками та забили дві шайби, але між цими голами Україна встигла закинути четверту шайбу. Відзначимо велику кількість неточностей та обрізок українських гравців. У матчі з Польщею команда виглядала більш зібраною.

У третьому періоді Естонія виглядала набагато краще, а українці діяли від оборони. У результаті противник скоротив відставання до мінімуму, але ситуацію заспокоїв Пересунько, який реалізував вихід віч-на-віч. 5:3 – Україна виграла всі матчі групи та вийшла у наступний раунд.

Україна наприкінці літа зіграє у фінальній частині відбору на Олімпіаду. Збірна, ймовірно, потрапить до групи зі Словаччиною, Казахстаном та білоруссю (останні не гратимуть через дискваліфікацію, напевно, у групі залишиться три учасники – треба чекати рішення МОК). Лише переможець групи поїде на Олімпіаду-2026.

Зараз збірній потрібно зосередитися на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1B (пройде наприкінці квітня, головним опонентом буде Литва) та виконати завдання підвищення у класі.

Відбір до Олімпіади-2026. Груповий етап

Україна – Естонія 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Шайби: 02:29 Мазур (Мережко, Трахт – більш) – 1:0, 15:59 Пангелов – Юлдашев (Денискін, Гребеник) – 2:0, 17:17 Лялька – 3:0, 23:29 Аррак (Фурса, Рооба) – 3:1, 24:33 Фадєєв (Пересунько) – 4:1, 26:41 Васьонкін (Вітанен) – 4:2, 55:53 Вітанен – 4:3, 57:40 Пересунько (Лялька) – 5:3.

Воротарі: Дьяченко – Коїтма (Вірро).

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Теги: Естонія Збірна України українці Литва Україна

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