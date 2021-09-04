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    Збірна України перед грою з Францією втратила другий рядок в турнірній таблиці

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    Збірна Фінляндії побореться за вихід до фінальної частини чемпіонату світу - Збірна України перед грою з Францією втратила другий рядок в турнірній таблиці
    Збірна Фінляндії побореться за вихід до фінальної частини чемпіонату світу
    Фото з відкритих джерел

    Фінляндія взяла гору над Казахстаном і обійшла команду Олександра Петракова

    У відбірній групі D чемпіонату світу з футболу, де виступає збірна України, сталися зміни. Один матч суботи вже проведений. Фінляндія перемогла Казахстан – 1:0 і посунула з другого рядка команду Олександра Петракова. Гол у зустрічі на рахунку Йоеля Пох'янпало. Він, до речі, єдиний футболіст збірної Фінляндії, хто відзначався у її складі в останніх семи матчах.

    Збірна України сьогодні, 4 вересня, на НСК «Олімпійський» прийме збірну Франції. Початок матчу – о 21:45. «Главком» проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

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    До фінальної частини напряму потрапляє переможець групи. Команда, яка займе друге місце, гратиме додаткові кваліфікаційні матчі.

    Раніше Шевченко розповів, чому залишив збірну України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Збірна України перед грою з Францією втратила другий рядок в турнірній таблиці