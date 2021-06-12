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    Євро-2020. Прогноз на матч Данія – Фінляндія

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    Данія не повиинна мати проблеми в грі з Фінляндією - Євро-2020. Прогноз на матч Данія – Фінляндія
    Данія не повиинна мати проблеми в грі з Фінляндією
    Фото з відкритих джерел

    12 червня стартує група В. У Копенгагені зустрінуться північні країни

    Скандинавське дербі на чемпіонаті Європи з футболу відкриє змагання в групі В. У першому турі в Копенгагені відбудеться поєдинок між збірними Данії та Фінляндії. І хоча країни майже географічні сусіди, на футбольному полі явним фаворитом протистояння буде «червона гвардія», на перемогу якої ми і ставимо. До цьогорічної першості данці підходять в оптимальних кондиціях і з міцним складом, більшість гравців якого представляють топ-ліги. У фінів, для яких це дебют на Євро, такого вибору виконавців немає, тож залишається розраховувати на бомбардирські якості Теєму Пуккі та на фортуну, а вона, якщо згадати нещодавній матч кваліфікації до чемпіонату світу Україна – Фінляндія (1:1), команді Марку Канерві вміє посміхатися.

    Команди провели між собою 59 матчів, перевага у Данії: 38 перемог, 11 поразок, 10 нічийних результатів.

    У десяти останніх очних матчах жодній команді не вдавалося забити більше двох м'ячів.

    Матч Данія – Фінляндія 12 червня розпочнеться о 19:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Прогноз на матч Данія – Фінляндія